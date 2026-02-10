LeBron James pierde racha increíble tras lesión que lo margina de duelo ante los Spurs

El veterano LeBron James es una de las bajas por lesión en Los Angeles Lakers este martes, lo que pone fin a una de las increíbles rachas de la superestrella de la NBA.

LeBron, de 41 años, fue descartado para el partido de esta jornada en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, contra los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama por artritis en el pie izquierdo.

La estrategia de gestión de lesiones en la segunda noche de partidos consecutivos significa que James se perderá su decimoctavo juego de esta campaña y no podrá optar a los premios de la temporada, poniendo fin a su récord de 21 años de ser seleccionado para al menos uno de los tres equipos All-NBA.

La última vez que James no fue seleccionado para un equipo All-NBA fue en la temporada 2003-2004, su año como novato con los Cleveland Cavaliers.

Este martes estará acompañado en la banca por sus compañeros Luka Doncic, Austin Reaves y Marcus Smart.

El esloveno Doncic se perderá su tercer partido consecutivo por una distensión en el tendón de la corva; Reaves la segunda noche de partidos consecutivos por la lesión en la pantorrilla que lo dejó fuera de juego durante 19 juegos, y Smart es baja por molestias en el tobillo derecho.

Las lesiones han sido un factor clave en la lucha de los Lakers por mantener la consistencia esta temporada de la liga norteamericana de baloncesto, que el domingo celebrará el Juego de las Estrellas, para el que está convocado King James.

Pero tras la derrota del lunes ante el campeón vigente de la NBA, Oklahoma City Thunder, LeBron fue contundente al evaluar las deficiencias de Los Ángeles y no usó las lesiones como excusa.

"¿Quieres que nos compare con ellos?", dijo. "Ese es un equipo campeón. Nosotros no. No podemos mantener la energía y el esfuerzo durante 48 minutos, y ellos sí. Por eso ganaron un campeonato".

LeBron anotó 14 de sus 22 puntos en la segunda mitad el lunes, pero después de más de 35 minutos en la cancha admitió que sentía la tensión.

"Estoy cansado", dijo a los periodistas después de que los Lakers vieran cortada su racha de tres victorias consecutivas.