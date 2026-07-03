LeBron James valora 10 posibles nuevos equipos, dice su agente

Rich Paul, representante de la superestrella LeBron James, afirmó que su cliente tiene una decena de destinos "realistas" para jugar la próxima temporada de la NBA tras confirmarse su marcha de Los Angeles Lakers.

King James, de 41 años, busca un nuevo equipo con el que alargar a 24 su récord de temporadas disputadas en la liga norteamericana de básquet.

El futuro del máximo anotador histórico de la NBA es la principal incógnita del actual mercado de fichajes y su poderoso agente, Rich Paul, contribuyó a las especulaciones en un nuevo episodio de su podcast, "Game Over", publicado el viernes.

Paul desgranó las opciones que maneja LeBron con una pizarra en la que estaban escritos los nombres de los posibles destinos, con cinco de ellos en el primer círculo: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets.

Además de este grupo, el agente también mencionó a los Dallas Mavericks, Boston Celtics, San Antonio Spurs, New York Knicks y Golden State Warriors.

Los Warriors eran vistos como principales candidatos a reclutar a James, quien formaría pareja con su gran amigo Stephen Curry, pero Paul los colocó en una zona alejada en la pizarra.

"Piensen lo que quieran. Este es solo mi tablero", afirmó.

Paul, en la mayor sorpresa del show, aseguró que LeBron hubiera firmado por los Knicks en el caso de que hubieran perdido las pasadas Finales.

"Si los Knicks no hubieran ganado, ni siquiera habría pizarra. Él se iría a los Knicks", afirmó.

Sobre los equipos en posición prominente, Paul dijo que para los Sixers "todo cambió" al haber fichado esta semana a Jaylen Brown, figura de los Boston Celtics la última década.

En medio de las conjeturas, el agente se atrevió incluso a dudar de que la próxima temporada vaya a ser la despedida de LeBron, quien cumplirá 42 años en diciembre.

"¿Quién dice que este va a ser su último año?", preguntó.

Construyendo su nuevo proyecto alrededor de Luka Doncic, los Lakers acordaron este viernes el traspaso del pívot DeAndre Ayton a los Washington Wizards a cambio de Jaden Hardy y dos selecciones de segunda ronda del Draft, de acuerdo con ESPN.

Ayton, número uno del Draft de 2018, sigue sin encontrar acomodo en la liga y se marcha de Los Ángeles tras una decepcionante única temporada.

Los Lakers ya ficharon esta semana a un nuevo pívot titular, Walker Kessler, proveniente de Utah Jazz.