LeBron y Davis regresan por todo lo alto en el triunfo de sus Lakers

Los astros LeBron James y Anthony Davis regresaron por todo lo alto este martes para guiar a Los Angeles Lakers en la NBA en un triunfo sobre los NY Knicks con pizarra de 129-123 en tiempo extra.

LeBron y Davis se echaron al conjunto arriba con 28 y 27 puntos, respectivamente, con un 'triple doble' del primero, quien también tuvo 10 rebotes y 11 asistencias.

Ambas estrellas no jugaron el lunes en una derrota del equipo angelino ante los Brooklyn Nets (121-104).

LeBron no salió a la cancha el lunes debido a un dolor en el tobillo izquierdo, en tanto que Davis, quien regresó recientemente de una ausencia de 20 juegos con una lesión en el pie derecho, descansó mientras el equipo continuaba manejando su regreso.

LeBron necesita ahora 89 puntos para superar el récord de Kereem Abdul-Jabbar de 38.387 puntos.

El cuatro veces campeón de la NBA promedia 30,2 puntos; 8,5 rebotes y 7,1 asistencias por partido esta temporada. De mantener el ritmo y si no se lesiona puede quebrar la marca en tres o cuatro juegos más.

LeBron dijo después del juego que "es solo cuestión de tiempo" para que supere a Kareem Abdul-Jabbar.

El estelar jugador añadió que la perspectiva de hacer historia en la NBA no le pesa mucho, ya que está cada vez más cerca.

"No, no se está volviendo más pesado porque lo voy a hacer", agregó LeBron, "Quiero decir, es solo cuestión de tiempo cuándo voy a hacerlo. No me iré a ninguna parte, estaré en esta liga al menos unos años más, así que lo haré. No es nada pesado. Pero no me pongo ese tipo de presión. Simplemente salgo y juego".

Sin embargo, LeBron se permitió un momento para reflexionar con orgullo sobre el hecho de que con sus 11 asistencias del martes pudo superar a Steve Nash y Mark Jackson al pasar al cuarto lugar en la clasificación de todos los tiempos de la NBA por asistencias en su carrera.

"Es increíble. Porque eso es lo que me encanta hacer: involucrar a mis muchachos. Tratar de poner el balón a tiempo y en el blanco a lo largo de mi carrera", surbrayó LeBron. "Cada vez que estás vinculado con los grandes es algo genial", finalizó.

Los Lakers jugarán este jueves frente a los Indiana Pacers en casa de estos últimos.

Por el quinteto neoyorquino se lució el base Jalen Brunson con 37 puntos, dos capturas y seis asistencias, seguido de Julius Randle con 23 tantos y 12 balones recuperados en la lucha rebotera.

- Antetokounmpo castiga a los Hornets -

En Milwaukee, el griego Giannis Antetokounmpo se desbordó con 34 puntos y la friolera de 18 balones capturados debajo de los tableros para que sus Bucks vencieran a los Charlotte Hornets 124-115.

Escoltaron a Antetokounmpo en la ofensiva Jrue Holiday con 15 tantos y 13 rebotes, el cubano-estadounidense Brook López con ocho cartones y 11 capturas y Khris Middleton con 18 unidades saliendo de la banca.

El mejor hombre a la ofensiva por los Hornets fue LaMelo Ball con un 'triple-doble' de 27 tantos, 10 rebotes y 11 servicios para anotación.

Los Bucks siguen dominando la División Central de la Conferencia Este a tres y medio juegos sobre los Cavaliers.

- Butler y Adebayo imponen su clase -

En Cleveland, el astro Jimmy Butler anotó 23 puntos y el pívot Bam Adebayo añadió 18 con 11 rebotes para que los Miami Heat vencieran a los anfitriones Cavaliers 100-97.

Otros que lucieron por los de Miami fueron Caleb Martin, con 18 tantos y 10 capturas y Tyler Herro también anotó 18 y los Heat se colocaron a un juego y medio del quinto lugar en la Conferencia Este.

Butler, quien se ha visto frenado por lesiones durante gran parte de la temporada, encestó un tiro corto para poner al Heat arriba 98-93 con 1:23 por jugar, y su tiro libre después mantuvo al Heat arriba por cinco unidades con 12 segundos para el final.

Con 7,3 segundos en el reloj Butler logró un tiro libre y Donovan Mitchell, de los Cavs, falló un triple y la victoria del Heat quedó marcada.

Evan Mobley anotó 19 puntos, Mitchell tuvo 16 y Jarrett Allen agregó 14 puntos y 11 rebotes para los Cavs, que cayeron ahora a 21-6 en casa.

Los Cavaliers, el equipo defensivo mejor valorado de la NBA, no pudieron frenar a los Heat en los minutos finales.

- Resultados del martes en la NBA:

Miami a Cleveland 100-97

LA Clippers a Chicago 108-103

LA Lakers a NY Knicks 129-123 (en tiempo extra)

Milwaukee a Charlotte 124-115

Denver a New Orleans 122-113