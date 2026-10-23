Leclerc es el más rápido en los primeros ensayos del Gran Premio de EEUU

El monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, firmó este viernes la vuelta más rápida de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, en el que Kimi Antonelli puede proclamarse campeón anticipado de Fórmula 1.

El prodigio italiano (Mercedes) concluyó el viernes en el quinto lugar de la sesión de prácticas en Austin (Texas), a 0.481 segundos de Leclerc.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la segunda vuelta más rápida a 0.084s del monegasco. Por detrás estuvieron los británicos Lando Norris (McLaren), a 0.245s, y George Russell (Mercedes), a 0.326s.

Tanto Antonelli, que el domingo necesita ganar la carrera y una cadena de resultados favorables para proclamarse campeón, como sus principales perseguidores se mostraron conservadores en esta primera toma de contacto en el Circuito de las Américas, desarrollada bajo un potente sol.

Fuera de la pelea por el campeonato, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) terminó en el octavo lugar (+0.943), el español Fernando Alonso (Aston Martin) en el decimosegundo (+1.636) y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en el decimoséptimo (+2.069).

El mexicano Sergio "Checo" Pérez, de Cadillac, cedió su lugar en esta sesión a un piloto novato, el estadounidense Colton Herta.

La segunda tanda de ensayos libres arrancará a las 16H00 locales (21H00 GMT). El programa continuará el sábado con los últimos entrenamientos y la sesión de clasificación para el Gran Premio del domingo.

. Resultados de los primeros ensayos libres del GP de Estados Unidos de F1:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:36.052 (26 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:36.136 (25)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:36.297 (22)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:36.378 (26)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:36.533 (25)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:36.555 (23)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:36.786 (23)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:36.995 (23)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:37.063 (26)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:37.309 (22)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:37.665 (23)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:37.688 (22)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:37.783 (25)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:37.790 (23)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:37.801 (23)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:37.896 (26)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:38.121 (23)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:38.122 (21)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:38.846 (19)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:39.053 (21)

Colton Herta (USA/Cadillac-Ferrari) 1:39.979 (21)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 2:16.468 (19)

bds-gbv/ag