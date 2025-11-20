Leclerc (Ferrari) marca el ritmo en los primeros ensayos de Las Vegas

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el piloto más rápido este jueves en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas (Estados Unidos), a una distancia considerable de los jefes del Mundial.

El tailandés Alexander Albon (Williams) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) ocuparon inesperadamente el segundo y tercer lugar, a 166 y 269 milésimas de segundo de Leclerc, respectivamente.

El británico Lando Norris (McLaren), líder de la clasificación general, concluyó en el sexto puesto y su compañero australiano Oscar Piastri en el octavo.

El neerlandés Max Verstappen, única amenaza para los dos pilotos de McLaren en el Mundial, finalizó en la cuarta posición de los entrenamientos, celebrados una vez caída la noche en la capital del juego.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) concluyó en el decimonoveno lugar y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en el vigésimo, y último, en el trazado urbano de la llamada Ciudad del Pecado.

Como se esperaba, una evidente falta de adherencia marcó la primera toma de contacto de los pilotos con el circuito instalado en la célebre avenida de los casinos.

Muchos de ellos derraparon o fallaron en las frenadas en algunas curvas y el propio Norris incluso tocó un muro en un incidente sin consecuencias.

La segunda tanda de ensayos se ponía en marcha a las 20H00 locales (04H00 GMT del viernes), el mismo horario de inicio del Gran Premio del sábado, antepenúltimo de la temporada.

-- Clasificación de los primeros ensayos del GP de Las Vegas:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.802 (29 vueltas)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:34.968 (23)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:35.071 (27)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:35.109 (24)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:35.179 (31)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:35.258 (25)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.299 (30)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:35.450 (27)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:35.534 (25)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:35.538 (30)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:35.561 (26)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:35.589 (26)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.709 (28)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:35.746 (23)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:35.894 (25)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:35.990 (28)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:36.123 (30)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:36.170 (25)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:36.398 (25)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:36.758 (28)

