Leclerc manda también en los segundos ensayos del GP de Estados Unidos

El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, repitió este viernes al frente de la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, con el italiano Kimi Antonelli en el segundo lugar.

Leclerc ya había marcado la vuelta más rápida en los primeros ensayos en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Antonelli, que fue quinto en la primera tanda, subió prestaciones hasta terminar a 0.042 segundos de Leclerc.

El italiano, de 20 años, calienta motores para su primera oportunidad de coronarse campeón de Fórmula 1, para lo que necesita ganar la carrera del domingo y esperar otros resultados favorables.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de las últimas pruebas en Baréin y Singapur, concluyó en tercer lugar a 0.189s de Leclerc, cuyo compañero de Ferrari, el británico Lewis Hamilton, fue cuarto a 0.615s.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), que recibirán una penalización en la parrilla de salida por cambios en el motor, fueron undécimo y decimoquinto.

De su lado el mexicano Sergio "Checo" Pérez, que dejó su lugar en los primeros ensayos al novato Colton Herta, volvió a subirse a su monoplaza Cadillac y concluyó en penúltimo lugar a 3.745s de Leclerc.

El programa en Austin continuará el sábado con los últimos entrenamientos y la sesión de clasificación para el Gran Premio del domingo.

. Resultados de los segundos ensayos libres del GP de Estados Unidos de F1:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:35.291 (30 vueltas)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:35.333 (25)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:35.480 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:35.906 (26)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:36.035 (27)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:36.331 (27)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:36.373 (27)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:36.387 (27)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:36.411 (24)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:36.536 (28)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:36.832 (27)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:36.840 (27)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:36.959 (29)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:37.111 (26)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:37.201 (32)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:37.235 (26)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:37.269 (28)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:37.430 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:38.422 (24)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:38.446 (28)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:39.036 (24)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:43.426 (27)

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