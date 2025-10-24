Leclerc y Verstappen advierten en ensayos libres de su intención de ganar el GP de México

El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, dieron el viernes los mejores tiempos en los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital.

Por su lado, los competidores de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, líder y escolta del Campeonato Mundial de pilotos, respectivamente, tuvieron una sesión muy discreta.

Mientras tanto, el italiano Kimi Antonelli desempeñó dos ensayos consistentes a bordo de Mercedes.

- Ferrari a la carga -

En la primera tanda de ensayos libres, Charles Leclerc le dio 29 vueltas al autódromo y marcó el mejor tiempo: 1 minutos 18 segundos 380 milésimas.

El monegasco mostró nuevamente la competitividad de su Cavallino Rampante en la segunda sesión con un registro de 1:17.545.

El otro piloto de Ferrari, el británico Lewis Hamilton, no participó en el primer entrenamiento, pero sí en el segundo en el que cronometró 1:17.692 minutos para terminar quinto.

Hamilton, siete veces campeón mundial, buscará el domingo ganar el Gran Premio de México por tercera vez, tras sus triunfos en 2016 y 2019.

- Mad Max reclama su territorio -

Tras dejarle su lugar al novato británico Arvid Linblad en la primera sesión, en la segunda Max Verstappen apareció para declarar sus intenciones de ganar en México por sexta ocasión. Previamente lo hizo en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

En el segundo entrenamiento, el emblemático ploto de Red Bull cronometró 1:17.392 minutos en la mejor de sus 34 vueltas al trazado de 4,304 kilómetros.

Con 306 puntos, Verstappen es tercero en el Mundial de pilotos, y le sigue muy de cerca el rastro a Lando Norris, segundo con 332 puntos, y a Oscar Piastri, líder con 346 unidades.

El viernes, Piestri fue de más a menos en las dos tandas. En la primera ocupó la cuarta posición con 1:18.784 y en la segunda descendió al duodécimo lugar con 1:18.232.

Norris no participó en la primera práctica y en la segunda acabó cuarto con 1:17.643.

Por su lado, la escudería Mercedes quedó bien representada por Kimi Antonelli. El italiano fue segundo en la primera tanda con 1:18.487 y tercero en la segunda con un mejor tiempo: 1:17.566.

El Gran Premio de México continuará el sábado con la tercera tanda de ensayos libres a las 17H30 GMT y luego se disputará la clasificación, a partir de las 21H00 GMT.