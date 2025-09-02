Letonia y Lituania se clasifican a octavos del Eurobasket

Letonia, con una victoria 78-62 ante Portugal, y Lituania, que venció 81-78 a Finlandia, se clasificaron este lunes para los octavos de final del Eurobasket.

Se unen así a las otras seis naciones que ya habían sellado su boleto para la siguiente fase: Turquía, Serbia, Alemania, Finlandia, Grecia y Polonia.

Los letones, novenos en el ranking FIBA y cuya última medalla en este evento se remonta a la plata de 1939, necesitaban para asegurar su pase no solo su triunfo sino que Serbia venciera a la República Checa, como finalmente ocurrió (82-60).

Por su parte, Lituania resistió ante la Finlandia de Lauri Markkanen (19 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias), a la que ganó por tres puntos, y estará también en la ronda de los 16 mejores.

Invictos en sus grupos (A y B), Turquía y Alemania sumaron dos nuevas victorias el lunes, contra Estonia (84-64) y Gran Bretaña (120-57), respectivamente.

Serbia también cuenta sus cuatro partidos disputados por victorias.

-- Resultados del lunes en la fase de grupos del Eurobasket masculino:

- Grupo A:

Serbia - República Checa 82 - 60

Portugal - Letonia 62 - 78

Estonia - Turquía 64 - 84

Clasificación: Pts J G P pf pc

1. Turquía 8 4 4 0 364 269 CLASIFICADO

2. Serbia 8 4 4 0 344 273 CLASIFICADO

3. Letonia 6 4 2 2 303 309 CLASIFICADO

4. Estonia 5 4 1 3 287 329

5. Portugal 5 4 1 3 247 303

6. República Checa 4 4 0 4 263 325

- Grupo B:

Alemania - Gran Bretaña 120 - 57

Suecia - Montenegro 81 - 87

Finlandia - Lituania 78 - 81

Clasificación: Pts J G P pf pc

1. Alemania 8 4 4 0 438 304 CLASIFICADO

2. Lituania 7 4 3 1 357 322 CLASIFICADO

3. Finlandia 7 4 3 1 365 315 CLASIFICADO

4. Montenegro 5 4 1 3 295 366

5. Suecia 5 4 1 3 332 344

6. Gran Bretaña 4 4 0 4 265 401

NOTA: los cuatro primeros de cada grupo se clasifican a los octavos de final.