Letonia y Lituania se clasifican a octavos del Eurobasket

Letonia, con una victoria 78-62 ante Portugal, y Lituania, que venció 81-78 a Finlandia, se clasificaron este lunes para los octavos de final del Eurobasket.Se unen así a las otras seis naciones que ya habían sellado su boleto para la siguiente fase: Turquía, Serbia, Alemania, Finlandia, Grecia y Polonia.Los letones, novenos en el ranking FIBA y cuya última medalla en este evento se remonta a la plata de 1939, necesitaban para asegurar su pase no solo su triunfo sino que Serbia venciera a la República Checa, como finalmente ocurrió (82-60).Por su parte, Lituania resistió ante la Finlandia de Lauri Markkanen (19 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias), a la que ganó por tres puntos, y estará también en la ronda de los 16 mejores.Invictos en sus grupos (A y B), Turquía y Alemania sumaron dos nuevas victorias el lunes, contra Estonia (84-64) y Gran Bretaña (120-57), respectivamente.Serbia también cuenta sus cuatro partidos disputados por victorias.-- Resultados del lunes en la fase de grupos del Eurobasket masculino:- Grupo A:Serbia - República Checa 82 - 60Portugal - Letonia 62 - 78Estonia - Turquía 64 - 84Clasificación: Pts J G P pf pc1. Turquía 8 4 4 0 364 269 CLASIFICADO2. Serbia 8 4 4 0 344 273 CLASIFICADO3. Letonia 6 4 2 2 303 309 CLASIFICADO4. Estonia 5 4 1 3 287 3295. Portugal 5 4 1 3 247 3036. República Checa 4 4 0 4 263 325- Grupo B:Alemania - Gran Bretaña 120 - 57Suecia - Montenegro 81 - 87Finlandia - Lituania 78 - 81Clasificación: Pts J G P pf pc1. Alemania 8 4 4 0 438 304 CLASIFICADO2. Lituania 7 4 3 1 357 322 CLASIFICADO3. Finlandia 7 4 3 1 365 315 CLASIFICADO4. Montenegro 5 4 1 3 295 3665. Suecia 5 4 1 3 332 3446. Gran Bretaña 4 4 0 4 265 401NOTA: los cuatro primeros de cada grupo se clasifican a los octavos de final.