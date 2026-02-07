"Liberemos las montañas": disturbios en protesta antiolímpica en Milán

Una protesta en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno terminó con enfrentamientos entre la policía y unas decenas de manifestantes este sábado en Milán, constató la AFP.

Un grupo de personas con el rostro cubierto comenzó a arrojar piedras y bengalas contra los agentes de policía, que respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos, antes de proceder a varias detenciones, un día después de la apertura oficial de los Juegos Olímpicos, que se disputan en siete sedes del norte de Italia, con Milán y Cortina d'Ampezzo, en los Dolomitas, como corazones del evento.

La policía estaba en estado de alerta máxima después de los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar en una manifestación en Turín el pasado fin de semana, en la cual un centenar de policías resultaron heridos.

Los manifestantes lucieron pancartas denunciado diversas cuestions, desde la utilización de la nieve artificial para los Juegos Olímpicos de Invierno a la crisis de la vivienda en la capital económica italiana.

"Los Juegos ya no son viables desde un punto de visto medioambiental o social, su momento ya ha pasado", declaró a la AFP Francesca Missana, una manifestante de 29 años.

Los detractores de los Juegos Olímpicos de Invierno denuncian el impacto que el evento tiene sobre las infraestructuras, la vivienda, los transportes y cómo afectan a entornos naturales frágiles en la montaña, donde se utiliza además nieve artificial, cuyo sistema de producción necesita gran cantidad de energía y agua.

Otros parecían centrarse en el fuerte aumento del coste de la vida y de la vivienda en Milán por la llegada reciente de nuevos residentes adinerados, atraídos por un régimen fiscal ventajoso.

"Estos Juegos se han presentado como sostenibles y sin incidencia en los costes", declaró Alberto di Monte, uno de los organizadores de la manifestación, que fue convocada por sindicatos y militantes de izquierda. "Pero los miles de millones gastados han servido para construir carreteras y no para proteger a las montañas", sentenció.

Durante ese tiempo, estima, Milán se ha transformado "en una Disneylandia agradable para los turistas", acogiendo una serie de eventos que solo generan incomodidad a los habitantes.