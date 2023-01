Libertad y velocidad

Iván Bárcenas (IB) considera que el ‘skateboarding’ está poco valorado en Panamá, aunque reconoce que “el skate local tiene un nivel increíble, tanto como en Bowl como en Street”, por lo que espera más apoyo para poder demostrar ese talento dentro y fuera de fronteras. El ‘skater’ conversó con Metro Libre (ML) con la convicción de que esta disciplina crecerá aún más dentro de muy pronto.

ML: ¿Cómo definirías tu año 2022 a nivel deportivo? IB: “Fue uno de los mejores años que he tenido. Primero, gracias a Dios, obtuve el campeonato nacional (primer puesto en Bowl en el ranking nacional del Circuito Panameño de Skateboarding) el cual me permitió salir por primera vez a representar a mi país en el Campeonato Centroamericano Latin American Skateboarding, en noviembre, en Costa Rica, y llegar a ese evento y poder regresar con un tercer puesto fue increíble. Estoy súper contento”.

ML: ¿Qué planes deportivos tiene? IB: “Me gustaría seguir creciendo y llegar a ser un mejor skater, donde pueda salir más a representar a mi país a nivel internacional. Con el apoyo necesario, poder ir a unas olimpiadas, pero necesito más respaldo y también necesitamos más parques para entrenar”.

ML: ¿Qué lugares son ideales para la práctica de Skatebording en Panamá? IB: “Sólo hay un lugar completamente ideal: el Skatepark de la Cinta Costera 3”.

ML: ¿En Panamá, la gente no le da el suficiente valor al skate? IB: “Lastimosamente el skateboarding es uno de muchos deportes muy pocos valorados en este país. Hay mucha gente de seguro que le interesaría entrar y aprender un poco más, pero no tenemos muchos lugares donde practicar y menos los recursos necesarios para tantas actividades”.

ML: ¿Qué le pediría a las autoridades y a la empresa a privada para apoyar este deporte? IB: “Porfa, apoyen al skateboarding. Saldrán grandes cosas de este deporte; no se arrepentirán”.

ML: ¿Cómo te ves en unos años? IB: “Quisiera poder llegar a vivir del skateboarding, ya sea dando clases en escuelas para niños y que aprendan lo hermoso que es; o poder cumplir ese sueño de convertirse en un skater profesional internacional y representar a mi país en diversas competencias. La política no es lo mío y no me gustaría hacer eso [de ser dirigente deportivo]”.