Liga de Quito echó al campeón Botafogo; Palmeiras y River se citan en cuartos de Libertadores

Liga de Quito dio el golpe al eliminar al defensor del título, el Botafogo, este jueves en el cierre de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, en el que River Plate, con mucho sufrimiento, y el Palmeiras, a media máquina, también avanzaron a cuartos.

De esta manera, los cuartos de final de la Libertadores serán los siguientes: Palmeiras-River Plate, Liga de Quito-Sao Paulo, Racing Club-Vélez Sarsfield y Flamengo-Estudiantes de la Plata.

Se disputarán entre el 17 y el 26 de setiembre.

El cierre de los octavos de final, este jueves, tuvo lugar un día después de los violentos enfrentamientos en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile en Buenos Aires, que dejaron 19 heridos, tres de ellos de gravedad, y un centenar de detenidos.

- El campeón afuera -

Liga de Quito eliminó al Botafogo, defensor del título, al vencerlo 2-0 en la capital ecuatoriana.

El equipo albo, conducido por el brasileño Tiago Nunes, exentrenador del Fogão, enfrentará en cuartos de final al Sao Paulo, que eliminó al Atlético Nacional colombiano el martes en definición por penales 4-3.

El Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, había ganado en la ida por 1-0 el jueves pasado en Rio de Janeiro.

"Estaba seguro de que íbamos a hacer un gran partido", expresó Nunes en rueda de prensa tras el encuentro disputado en el estadio Rodrigo Paz, de Liga de Quito.

Con emoción, el entrenador celebró el estar entre los ocho mejores del torneo continental. Liga "es un equipo campeón acostumbrado a esto", dijo.

"Por esto estamos peleando (por ganar la Libertadores) y tenemos la fe, la ilusión de que este equipo pueda volver a hacer grandes cosas", añadió.

Este jueves, el Rey de Copas ecuatoriano, que ganó la Libertadores en 2008, se llevó la victoria con goles del volante boliviano Gabriel Villamil (7 minutos) y del delantero argentino Lisandro Alzugaray (60), de tiro penal.

- River sufrió -

En una dramática definición por penales que ganó 3-1, River Plate eliminó al Libertad de Paraguay y se clasificó para cuartos de final, donde jugará ante el gran candidato al título, el Palmeiras.

Los noventa minutos en el estadio Monumental de Buenos Aires finalizaron 1-1, con tantos de Sebastián Driussi a los 29 minutos para el Millonario y Robert Rojas a los 43 para Libertad.

River jugó desde los 52 minutos con diez jugadores por la expulsión del volante Giuliano Galoppo.

La serie se definió en penales porque el partido de ida también había finalizado en igualdad (0-0). En la tanda desde los doce pasos, Libertad falló tres remates de cuatro, uno de ellos atajado por el portero Franco Armani, y River anotó tres y logró una festejada clasificación a cuartos de final.

- Palmeiras cumplió con el trámite -

Al Palmeiras le bastó con empatar este jueves 0-0 ante Universitario de Perú para avanzar, gracias a su aplastante triunfo 4-0 de la semana pasada en Lima.

El portero del Verdão, Weverton, tuvo una noche más ajetreada de lo esperado en el Allianz Parque, en Sao Paulo, pero a la vez contaba con la tranquilidad del mullido colchón que el equipo consiguió en la ida.

El guardameta fue la figura del encuentro.

Los días previos al partido estuvieron marcados por las dudas en torno a la renovación del técnico portugués Abel Ferreira, ganador al mando del Verdao de la Copa Libertadores en 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana en 2022 y el Brasileirão en 2022 y 2023. Su contrato vence en diciembre.