Lionel Messi despidió a su fallecido padre entre mensajes de cariño en Rosario

Lionel Messi se despidió este domingo, en la intimidad y cerca de su Rosario natal, de su padre Jorge, fallecido el sábado a los 68 años, un pilar emocional para el astro argentino y su representante desde los primeros pasos de su carrera.

La ceremonia se realizó en un cementerio de Pérez, localidad lindera a Rosario, y terminó alrededor del mediodía argentino (15H00 GMT).

El encuentro de familiares y allegados se desarrolló bajo un estricto hermetismo y con un fuerte operativo de seguridad, que comenzó a levantarse de manera progresiva al finalizar la ceremonia, constataron periodistas de la AFP en el lugar.

Lionel Messi llegó el sábado por la noche junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos en un vuelo privado desde Estados Unidos y permanece desde entonces junto al resto de su familia, en Rosario, tras la muerte de su padre.

En las inmediaciones del cementerio se concentraron periodistas, policías y algunos fanáticos, varios de ellos con presentes para despedir a Jorge Messi, una figura central en la vida y la carrera del capitán de la Albiceleste, tanto como padre como en su papel de representante.

"Vine ayer también, a la noche, le hice este cartel porque debo saber cómo se siente perder a un ser querido", dijo a la AFP Lucas Blanco de 15 años, que trajo un cartel hecho con sus manos que dice "Fuerza Messi" y lo colocó en una reja de ingreso al cementerio.

La familia no informó la causa de muerte, aunque el diario argentino Clarín señaló que Jorge Messi padecía un cáncer y había permanecido internado durante varios meses, incluso durante el Mundial 2026.

La situación de Jorge Messi trascendió durante la Copa del Mundo de Norteamérica, cuando el 10 rompió en llanto tras marcar uno de sus goles ante Argelia, en una escena que fue relacionada con el estado de salud de su padre.

Tras ese episodio, la familia Messi confirmó que Jorge estaba bajo tratamiento médico sin dar más detalles. Una vez terminado el torneo, el capitán argentino viajó a Rosario para acompañarlo.

- Rosario despide a Jorge Messi -

En el cementerio El Prado se acumulaban en las rejas los carteles que rezaban "Fuerza flia (familia) Messi" o "Fuerza Messi, te amo siempre", que acompañaban a una corona floral, vio la AFP desde el lugar.

El fanatismo de los argentinos por Lionel Messi es inversamente proporcional a la afluencia de personas que se acercó al cementerio.

Ana y Carlos llegaron desde la ciudad de Tres Arroyos, al sur de la provincia de Buenos Aires. "Hicimos 700 kilómetros para estar acá, queríamos acompañar a Leo en este momento", dijo Carlos.

Su esposa Ana se mostró sorprendida por la escasa cantidad de personas en el acceso al cementerio: "Pensábamos que iba a haber mucha gente, pero igual queremos estar aquí para acompañar a la familia en este momento tan difícil".

La casa donde nació Lionel Messi se convirtió en un altar por la cantidad de obsequios, cartas, carteles y flores que los fanáticos dejaron en la puerta.

Ubicada en la ciudad de Rosario, 300 km al norte de Buenos Aires, la modesta casa de dos plantas se tiñó con banderas de argentina y mensajes de aliento al crack del fútbol.

- Pésame del fútbol mundial -

El mensaje de pésame llegó desde distintos puntos del planeta.

El FC Barcelona, club en el que Lionel forjó buena parte de su carrera, agradeció a Jorge por haberle confiado sus primeros años y su etapa de mayor esplendor futbolístico.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un minuto de silencio y brazaletes negros en todas las categorías del fútbol argentino, con banderas a media asta hasta el próximo viernes.

El Inter Miami, la casa de Messi desde julio de 2023, guardó un minuto de silencio la noche del sábado previo a su partido contra el Monterrey por la Leagues Cup, y sus compañeros de equipo disputaron el compromiso con un brazalete negro en sus brazos.

Tras marcar un gol, Rodrigo De Paul, compañero de Messi en la selección argentina y en el Inter Miami, mostró debajo de su camiseta otra con el número 10 en homenaje al astro.