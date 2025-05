Liverpool y Arsenal firman una tregua tras su combate por la Premier

Con un Mikel Merino goleador y expulsado, el Arsenal, que fue perdiendo 2-0, logró llevarse este domingo un punto en la cancha del Liverpool (2-2), ya campeón de Inglaterra, un resultado insuficiente sin embargo para asegurar su segundo puesto a dos jornadas del final.

En Anfield, los Gunners, 2-0 por debajo en el descanso, encontraron los recursos para remontar.

Pero este cuarto empate en seis jornadas (además de una victoria y una derrota) debilita el segundo lugar que han ocupado desde finales de 2024, a una semana de un encuentro clave contra Newcastle, su perseguidor más cercano.

El Arsenal (2º, 68) solo tiene una ventaja de dos puntos sobre los Magpies (3º, 66). El Manchester City (4º, 65 pts) está tres puntos detrás de los londinenses.

- Alexander-Arnold, ganan los abucheos -

Cuatro días después de despedirse de la Liga de Campeones en semifinales ante el París Saint-Germain (2-1 en la vuelta), la defensa central de los Gunners tuvo dos momentos de ausencia en dos minutos: Cody Gakpo (minuto 20) y el colombiano Luis Díaz (21) los aprovecharon.

Pero los visitantes también supieron explotar la vulnerabilidad defensiva local, con un cabezazo de Gabriel Martinelli (47) y otro de Mikel Merino (70), al acecho tras un disparo de Martin Odegaard despejado por Alisson Becker hacia un poste.

El centrocampista español reconvertido en delantero centro fue expulsado tras un 'tackle' que le valió una segunda amarilla (79).

El encuentro estuvo marcado por los abucheos de los aficionados del Liverpool hacia Trent Alexander-Arnold, el emblemático defensor de los Reds que anunció su salida del club al final de la temporada tras 20 años en la entidad. Algunos sí le aplaudieron cuando entró en juego en el minuto 67.

"Ha habido mucha emoción alrededor... Para Trent no ha sido fácil, para nada. Pero fue su decisión. No ha sido bonito ver a un amigo abucheado, pero no se puede decir a la gente cómo actuar", resumió su compañero Andrew Robertson.

- El Newcastle mete la directa -

En el resto de partidos, el Newcastle alcanzó el podio tras vencer 2-0 al Chelsea, rival directo en la carrera por los puestos Champions.

Esta derrota fragiliza la posición del Chelsea para el ansiado 'Top 5' que clasifica a la próxima Liga de Campeones. El club londinense (5º, 63 pts) está igualado al Aston Villa (6º, 63 pts) y perseguido por el Nottingham Forest (7º, 62 pts) que empató este domingo 2-2 contra el Leicester.

Precisamente el Forest, entrenado por el portugués Nuno Espírito Santo, podría haber superado a los 'Blues' en caso de victoria contra el ya descendido Leicester.

Gran sorpresa de la temporada, el Forest se ha desplomado en la recta final con solo una victoria en los últimos seis partidos de campeonato (dos empates y tres derrotas).

- Escena surrealista en el Forest -

Este desplome provocó una escena 'surrealista' con el propietario del club, el empresario griego Evangelos Marinakis, que saltó al césped tras el partido para reñir a Nuno Espírito Santo.

"Es un día difícil para toda la gente del club. La clasificación para la Champions estaba en nuestras manos y ya no lo está", dijo Nuno, que relativizó el incidente: "El fútbol son emociones y es difícil de controlar, especialmente cuando teníamos tantas expectativas y los hinchas son increíbles".

En los otros dos partidos disputados este domingo, los finalistas de la Europa League, el Tottenham y el Manchester United, perdieron sus encuentros por 2-0 contra el Crystal Palace y el West Ham respectivamente.

Estas dos derrotas cosechadas en sus canchas, dejan a los 'Red Devils' y a los 'Spurs' como 16º y 17º clasificados, solo por encima de los tres equipos ya matemáticamente descendidos a segunda división.