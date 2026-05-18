Llevar el sueño de los niños de Gaza hasta la cima del Everest

El alpinista Mostafá Salameh se lanzó al asalto del Everest cargando con los sueños de los niños de Gaza, con el objetivo de convertirse en portavoz de las consecuencias de la guerra con Israel en los más jóvenes.

Entre su material de ascensión hacia el "techo del mundo", Salameh deslizó una cometa con los colores rojo, negro, blanco y verde de la bandera palestina, cubierta de mensajes.

Es el testimonio tanto de su dolor por el duelo y el exilio como de la esperanza en un futuro mejor.

Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, más de 72.000 palestinos han muerto por la campaña militar de represalia llevada a cabo por el ejército israelí, según el recuento del ministerio de Sanidad de Gaza, territorio bajo la autoridad del grupo islamista palestino.

Salameh, un palestino-jordano de 56 años, espera también recaudar 10 millones de dólares en beneficio de Al-Khair Foundation, una ONG con sede en el Reino Unido que proporciona alimentos, refugios de emergencia y apoyo psicológico a los habitantes de Gaza.

"Llevamos todos esos sueños de los niños de Gaza hasta la cima más alta del mundo, porque ellos no pueden hacer nada por ahora en Gaza", explicó a la AFP en una entrevista por videollamada.

"No tienen casa ni acceso a la educación: todo se hace bajo una tienda. Les falta agua potable, alimentos adecuados y medicamentos", subrayó el alpinista, que se reunió con los niños en el paso fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto.

- Esperanza y dolor -

Según la ONU, 1,7 millones de habitantes de Gaza (de un total de más de dos millones) siguen viviendo en campamentos, sin posibilidad de regresar a sus casas o a las zonas que han quedado bajo control militar israelí.

Nacido en Kuwait de padres palestinos, Salameh creció en un campo de refugiados y espera que su expedición sirva para poner el foco en el destino de estos niños.

"El mundo entero cierra los ojos cuando se trata de Palestina", lamenta.

Los mensajes escritos en la cometa combinan esperanza y dolor: algunos sueñan con convertirse en médicos o ingenieros para reconstruir sus casas, otros expresan su inmensa tristeza tras haber perdido a sus seres queridos.

Una niña, Munira, quiso que escribiera la cifra 47: "Le pregunté qué significaba el número 47. Me respondió que era el número de miembros de su familia que habían sido asesinados", cuenta el alpinista, que espera alcanzar la cumbre, a 8.849 metros de altitud, de aquí a unas semanas.

Salameh trabajaba en un hotel en Edimburgo cuando un sueño le cambió la vida en 2004: tuvo una visión en la que aparecía al pie del Everest recitando el adán, la llamada de los fieles a la oración.

"Ahí empezó el viaje. Hasta entonces nunca había escalado una montaña en mi vida".

- "Un pequeño cambio" -

Un año después, a los 35 años, intentó escalar el Everest, pero fue en su tercer intento, en 2008, cuando hizo realidad su sueño.

Desde entonces, ha logrado el Grand Slam de los alpinistas, es decir, conquistar las siete cumbres o los puntos más altos de los siete continentes, así como los dos polos.

Sus expediciones tenían como objetivo recaudar fondos para Siria, para niños ciegos y para pacientes con cáncer y se había prometido no volver a subir el Everest, pero la guerra en Gaza le hizo cambiar de opinión.

"Soy jordano de origen, mi familia es de Palestina, y me reconozco en lo que viven estos niños", confiesa.

"Cuando uno tiene una causa en la que de verdad cree, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, creo que eso puede impulsarte a ir y hacerlo", explica Salameh, que preparó esta ascensión durante nueve meses.

"Si podemos aportar un pequeño cambio, estaré contento".

Más allá de esta hazaña, su "sueño es ver Palestina libre algún día y que podamos ir allí y visitarla".