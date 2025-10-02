Lo Celso guía al Betis al triunfo en Europa League, Roma cae ante Lille

El Betis registró su primera victoria en la Europa League 2025-2026, este jueves en la segunda jornada, en la que se impuso 2 a 0 como visitante al Ludogorets búlgaro en Razgrad.

El argentino Giovani Lo Celso fue el encargado de enseñar el camino de la victoria al equipo español, con su tanto en el minuto 31, con un disparo con rosca desde uno de los extremos del área.

Lo Celso fue también protagonista en la jugada del segundo tanto bético, iniciando el ataque que terminó con un tanto en contra precisamente de un jugador sevillano e hincha del Betis desde niño, Francisco Javier Hidalgo 'Son' (53'), que milita en el equipo búlgaro.

El Betis, subcampeón de la pasada Conference League, suma ahora 4 puntos en dos jornadas.

En el resto de partidos destacó especialmente el tropiezo de la Roma, uno de los equipos que encabeza la tabla en Italia que perdió 1 a 0 en su propio estadio ante el Lille francés, que decidió con un tanto del islandés Hakon Haraldsson en el minuto 6.

En la Conference League, el tercer torneo en importancia del fútbol de clubes UEFA, el Rayo Vallecano, único representante español, arrancó con victoria 2-0 en casa ante el Skendija macedonio, con dianas de Unai López y Fran Pérez hacia la media hora de juego.

El Crystal Palace, campeón de la última Copa de Inglaterra, también venció por ese mismo resultado en esa misma competición, en su caso como visitante ante el Dinamo de Kiev ucraniano, con goles del colombiano Daniel Muñoz (31) y Eddie Nketiah (58).