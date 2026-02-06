Los 18 senegaleses detenidos en la Copa de África se declaran en huelga de hambre

Los 18 aficionados senegaleses detenidos y procesados en Marruecos tras los incidentes que marcaron la final de la Copa de África a mediados de enero se declararon en huelga de hambre este viernes, según un mensaje transmitido a la AFP por su abogado.

Indicaron que esperan "desde el 18 de enero saber de qué se les acusa". Se quejan de haber sido interrogados por la policía "en francés y en árabe" cuando solo entienden "wolof", según el texto enviado a su abogado Patrick Kabou.

Piden que "al menos se escuche su versión de los hechos".

"Dado que se nos niega nuestro derecho a la justicia, hemos decidido a partir de hoy (viernes) iniciar un ayuno continuo en la oración y el recogimiento, hasta el día en que la justicia marroquí nos dé la oportunidad de expresarnos", precisaron.

Estos aficionados están procesados por "hooliganismo", una acusación que incluye actos de violencia, especialmente contra las fuerzas del orden, la degradación de equipamientos deportivos, así como el lanzamiento de proyectiles.

Una primera audiencia de su juicio a finales de enero fue aplazada a petición de la defensa y de la parte civil para disponer de más tiempo para preparar los expedientes.

En la segunda, celebrada brevemente el jueves, se rechazaron sus solicitudes de libertad condicional.

La continuación del juicio se aplazó al 12 de febrero debido a una huelga de abogados en Marruecos.

El 18 de enero, durante la final de la Copa de África en Rabat, Senegal se impuso 1-0 tras la prórroga al término de un partido caótico y salpicado de incidentes.

Un penalti concedido al país anfitrión en el tiempo añadido de la segunda parte, tras consultar el videoarbitraje, justo después de un gol anulado a Senegal, provocó que parte de los jugadores senegaleses abandonaran el terreno de juego alentados por su seleccionador, Pape Thiaw.

Volvieron a petición de la estrella del equipo, Sadio Mané. Pero la tensión se trasladó a las gradas, donde aficionados senegaleses intentaron invadir el terreno durante cerca de 15 minutos, incluso cuando el jugador marroquí Brahim Díaz se disponía a lanzar su penalti, que falló.

A finales de enero, la CAF impuso una serie de sanciones disciplinarias a las dos federaciones por comportamientos antideportivos y violaciones de los principios del juego limpio.