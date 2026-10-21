Los abogados del psicólogo y la psiquiatra reclaman su absolución en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona entró este martes en su recta final con el pedido de absolución para un psicólogo y una psiquiatra, cuyos abogados sostuvieron que las causas del fallecimiento del astro no tenían nexo con sus especialidades.

El exfutbolista murió en una internación domiciliaria el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar a los 60 años, mientras se recuperaba de una neurocirugía.

El psicólogo especialista en adicciones Carlos Díaz, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros cuatro profesionales de la salud enfrentan acusaciones de homicidio culposo -sin intención- o con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte de Maradona.

"El resultado tiene que ver con cuestiones médicas que le exceden", señaló el abogado de Díaz, Diego Olmedo, frente al tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

Por su parte, el defensor de la psiquiatra, Vadim Mischanchuk, dijo que Cosachov no actuó con indiferencia pues a medida que aparecían signos de alarma en los días previos a la muerte del ídolo "hizo algo para revertirlo", y le endilgó la responsabilidad a la empresa de medicina privada que "entorpeció" la internación.

Además, pidió al tribunal que, de encontrarla culpable de homicidio culposo, no vaya a prisión ya que "no tiene antecedentes penales y ha estado siempre a derecho".

- El acusado del disenso -

La fiscalía pidió ocho años por homicidio con dolo eventual para Cosachov por considerarla una de las arquitectas de la internación en la casa de Tigre, cerca de San Isidro, en la que murió el exfutbolista.

Para Díaz, pidió cinco años por homicidio culposo al señalarlo de la fatal internación domiciliaria y de impedir que los familiares visitaran al 'Diez' los últimos días de su vida.

Pero su defensor Olmedo señaló que la internación se decidió sin participación de Díaz y que evitar las visitas es habitual en un ingreso por rehabilitación como el que atravesaba Maradona, que era adicto al alcohol.

Díaz es un caso particular en el juicio, ya que las distintas acusaciones no coincidieron en un criterio único sobre su responsabilidad en la muerte de Maradona. Dos pidieron su absolución, tres que sea condenado a 5 años, otra a 12.

- "Nadie le avisaba nada" -

En tanto, Mischanchuk culpó a la empresa de medicina privada por no informar correctamente a Cosachov sobre los signos de alarma del exfutbolista durante la internación.

"Nadie le avisó sobre la taquicardia, sobre la hipertensión, nadie le avisaba nada. Recababa la información que podía y le decían lo que querían", dijo Mischanchuk.

El abogado apuntó contra otra de las imputadas, la coordinadora médica de la internación por parte de Swiss Medical, Nancy Forlini, para quien la fiscalía pidió 10 años.

Durante el juicio se reprodujo un mensaje de audio de Forlini en el que le prohibía a los enfermeros que atendían a Maradona que se comunicaran con Cosachov bajo amenaza de despido.

"Todo estaba en un triángulo de las bermudas", explicó Mischanchuk sobre la información que surgía desde la residencia donde falleció el 'Diez'.

Además de Díaz y Forlini, otro acusado importante es el neurocirujano Leopoldo Luque, amigo y médico personal de Maradona.

La fiscalía también solicitó la absolución de un séptimo acusado, el médico clínico Pedro Di Spagna, decisión que acompañaron todas las acusaciones.

Tras los alegatos de las defensas, que se extenderán hasta el jueves, el tribunal dará a conocer su veredicto en una fecha aún por definir.