Los All Blacks nombran a Dave Rennie como nuevo entrenador

La selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, nombró este miércoles a Dave Rennie como nuevo entrenador en sustitución de Scott Robertson, destituido horas antes, a menos de dos años para el Mundial que se celebrará en Australia.

Rennie, exseleccionador de los Wallabies, asumirá el mando de un equipo que atraviesa un periodo de inestabilidad, marcado por una evaluación crítica de su rendimiento en 2025 y por versiones de prensa sobre un presunto quiebre entre el plantel y su anterior entrenador.

"Es un técnico de talla mundial que ha demostrado de manera constante su capacidad para construir entornos de alto rendimiento y obtener resultados", declaró David Kirk, presidente de la New Zealand Rugby.

"Dave comprende lo que significa dirigir a los All Blacks y practicar un rugby que refleje nuestra identidad como neozelandeses", agregó.

Rennie, de 62 años, condujo a los Chiefs -conocidos entonces como Waikato Chiefs- a conquistar el título del Super Rugby en 2012 y 2013, en sus dos primeras temporadas al frente del equipo.

Tras su salida de los Chiefs en 2017, continuó su carrera en el extranjero, primero con los Glasgow Warriors y posteriormente al frente de los Wallabies, la selección australiana.

Fue destituido antes del Mundial de 2023 y reemplazado por Eddie Jones. En los últimos meses, se desempeñaba en un club del rugby japonés.

Por su parte, Scott Robertson fue despedido en enero tras acumular 20 victorias en 27 partidos con los All Blacks, un balance considerado por debajo de las altas expectativas del seleccionado neozelandés, una de las potencias del rugby mundial.