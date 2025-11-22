Los All Blacks terminan su año con un triunfo 52-26 en Gales

La selección de rugby de Nueva Zelanda terminó su año 2025 con una victoria fácil ante un Gales en horas muy bajas, por 52-26 este sábado en Cardiff.

Los galeses, que desde el Mundial de 2023 solo han ganado dos de sus 23 partidos disputados, solo resistieron cuatro minutos antes de recibir el primer try y luego sufrieron otros siete hasta la conclusión del partido.

A Nueva Zelanda le costó un poco despegar, ya que después de 50 minutos de los 80 del partido solo ganaba 24-21, pero la parte final del duelo fue un monólogo de los All Blacks.

La última victoria galesa ante los Blacks se remonta a 1953.

Nueva Zelanda termina con esta victoria una temporada cuyo balance no es positivo al estar marcado sobre todo por tres derrotas: la primera de su historia en Argentina (29-23), la más contundente de su historia ante Sudáfrica (43-10) y el primer revés en seis años contra Inglaterra (24-17).

En esta ventana de test-matches de noviembre, Gales solo ganó un partido (24-23 ante Japón). Su última ocasión de acabar el año con una alegría será el próximo semana ante la Sudáfrica campeona del mundo, un hueso que se presenta evidentemente muy duro de roer.