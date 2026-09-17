Los bolos le otorgó a Panamá su quinta medalla en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Donald Lee y William Duen, del equipo de bolos panameño, conquistaron la presea de bronce en la modalidad de dobles masculino tras protagonizar una destacada remontada: luego de ubicarse en la quinta posición durante la primera jornada con 2,325 puntos, lideraron la tabla entre ocho duetos en el segundo día con 2,640 unidades, para alcanzar un acumulado definitivo de 4,965 puntos.

Esta presea se suma a la medalla de plata obtenida por Hillary Heron en salto, al bronce conseguido por el equipo femenino de gimnasia artística —integrado por Ana Lucía Beitía, Hillary Heron, Tatiana Tapia, Ana Gabriela Gutiérrez y Alyiah Lide—, y a los bronces individuales de Yuliett Hinestroza en boxeo y de Ana Gabriela Gutiérrez en la prueba de suelo en gimnasia.