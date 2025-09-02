Los campeones locales en boliche

Redacción | El Campeonato Nacional de Bolos 2025 coronó a sus campeones el pasado fin de semana. El torneo, en homenaje a Gustavo “Tavo” González, campeón Nacional 1979, se celebró del 29 al 31 de agosto, en ‘La Bolera’, de David, Chiriquí. El premio al Primer juego perfecto en La Bolera (300) fue para Donald Lee.

El Podium femenino, mayor puntaje individual del torneo, quedó así: 1er Lugar para Edissa Andrade, 2do Lugar: Azhira Valdez, y 3er Lugar: Lupe Coparropa. Mientras que el Mayor puntaje individual toda la competencia categoría masculino: 1er Lugar: Donald Lee; 2do Lugar: William Duen; y 3er Lugar: Alejandro Matos. En tanto, los ganadores en la categoría equipos mixtos: 1er Lugar: el equipo de Panamá 2 (William Duen, Josué Jímenez, Carlos Lara y Alma Taylor); 2do Lugar: Panamá 3 (César Contreras, Alejandro Matos, Ignacio Santamaría y Karian Quintero); y 3er Lugar: Chiriquí (Luis Anguizola, Steffano Cerutti y Edissa Andrade).