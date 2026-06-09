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Los ‘cazafiguritas’ en auge

La pasión por el fútbol previa a la cita mundialista se siente en comercios, parques y plazas, donde los panameños y residentes en el país se reúnen para intercambiar las estampas que les permitirán llenar el álbum mundialista 2026

Los ‘cazafiguritas’ en auge
R.Robinson | Personas intercambiando figuritas.
Los ‘cazafiguritas’ en auge
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Los ‘cazafiguritas’ en auge
Y.Ortiz| Personas con App.
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Los ‘cazafiguritas’ en auge
Los ‘cazafiguritas’ en auge
Los ‘cazafiguritas’ en auge
E.González | Una dama verificando sus estampas.
Los ‘cazafiguritas’ en auge
E.González | Unos chicos viendo que cromos les faltan.
Yalena Ortiz
09 de junio de 2026

La fiebre del mundial de fútbol este año se presenta con el interés de guardar un recuerdo de esta época, sobre todo por la participación de Panamá. Hoy, los intercambios de estampas del Álbum Panini se han tomado los centros comerciales, instituciones educativas, empresas, restaurantes y básicamente cualquier sitio disponible, trascendiendo los pequeños grupos de amigos a una concurrencia multitudinaria.

“Creo que el internet y el acceso a la información en línea han ayudado bastante. Antes se hacían los intercambios en las escuelas o en eventos específicos; hoy existen páginas, grupos de WhatsApp y comunidades en Instagram que solo se dedican al intercambio”, explica el vocero de Istmo Games.

La adquisición masiva de figuritas es un fenómeno que se ha presentado en esta edición. “La compra por cajas se ha vuelto un fenómeno. Los álbumes ya no son cosa de niños; los niños han crecido, son adultos, tienen dinero y ahora le pueden dedicar más presupuesto. Además, en una casa pueden existir tres o cuatro personas que quieren completar el álbum y, obviamente, requieren más sobres”, afirma Emanuel Duarte, de Double C PTY.

Por si fuera poco, este año hay estampas que tienen más posibilidades de encontrarse en las cajas. “Hay un formato especial que se llama “extra sticker” que está valorado hasta en 400 dólares por los coleccionistas y solo sale uno por caja”, detalla Israel González, de Ventas Rápidas El Dorado.

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La Copa del Mundo de 2026 se prevé sea el último mundial de Lionel Messi. El astro argentino, con 39 años, se despide tras haber conseguido el título en Catar 2022, por lo que su imagen en la página del álbum es una meta fundamental.

La imagen del capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, está entre las más buscadas. Con 41 años, se vislumbra que este sea el último mundial de la leyenda del balompié, por lo que tanto los coleccionistas como los seguidores ansían su figura.

La tecnología en los intercambios

ml | Las aplicaciones digitales son herramientas que están utilizando los aficionados al momento de los trueques. Apps como Figuritas Mundial, Collecta y Álbum Master permiten optimizar el tiempo. “Te permite registrar cuáles tienes y cuáles son las repetidas, y te da la opción de compartir tu usuario con otra persona para que la aplicación se encargue de hacer el intercambio automáticamente”, detalla Emanuel Duarte, de Double C PTY. Otra novedad es el álbum digital, explica Israel González, de Ventas Rápidas. “Debes escanear un código QR que te permite abrir un sobre virtual y así completarlo, pero solo te deja abrir cuatro sobres por día”, dijo.

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