$!Los ‘cazafiguritas’ en auge

La fiebre del mundial de fútbol este año se presenta con el interés de guardar un recuerdo de esta época, sobre todo por la participación de Panamá. Hoy, los intercambios de estampas del Álbum Panini se han tomado los centros comerciales, instituciones educativas, empresas, restaurantes y básicamente cualquier sitio disponible, trascendiendo los pequeños grupos de amigos a una concurrencia multitudinaria.

“Creo que el internet y el acceso a la información en línea han ayudado bastante. Antes se hacían los intercambios en las escuelas o en eventos específicos; hoy existen páginas, grupos de WhatsApp y comunidades en Instagram que solo se dedican al intercambio”, explica el vocero de Istmo Games.

La adquisición masiva de figuritas es un fenómeno que se ha presentado en esta edición. “La compra por cajas se ha vuelto un fenómeno. Los álbumes ya no son cosa de niños; los niños han crecido, son adultos, tienen dinero y ahora le pueden dedicar más presupuesto. Además, en una casa pueden existir tres o cuatro personas que quieren completar el álbum y, obviamente, requieren más sobres”, afirma Emanuel Duarte, de Double C PTY.

Por si fuera poco, este año hay estampas que tienen más posibilidades de encontrarse en las cajas. “Hay un formato especial que se llama “extra sticker” que está valorado hasta en 400 dólares por los coleccionistas y solo sale uno por caja”, detalla Israel González, de Ventas Rápidas El Dorado.