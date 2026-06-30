Los Clippers envían a Kawhi Leonard de vuelta a Raptors (medios)

Los Angeles Clippers acordaron el traspaso de su estrella Kawhi Leonard a los Toronto Raptors, donde el alero lideró la conquista del título de la NBA en 2019, avanzaron este martes medios estadounidenses.

De esta forma, Leonard se marchará de los Clippers antes de que se anuncien las conclusiones de la investigación a la que están siendo sometidos por la NBA por presuntos pagos encubiertos para eludir el límite salarial.

Leonard, doble campeón y MVP de las Finales, será enviado a Toronto a cambio del alero All Star Brandon Ingram, el escolta suplente Gradey Dick, y dos elecciones de primera ronda del Draft de 2031 y 2033, de acuerdo con reportes coincidentes de ESPN y The Athletic.

Siete veces All-Star, Leonard terminaba la próxima temporada su contrato con los Clippers y su deseo era permanecer en Los Ángeles pero la franquicia propiedad de Steve Ballmer, uno de los hombres más ricos del mundo, no hizo ningún movimientos para renovarlo a largo plazo, señaló ESPN.

La operación fue avanzada poco después de que se abriera este martes el periodo de fichajes de la NBA, en el que también se confirmó la marcha de LeBron James de Los Angeles Lakers con destino todavía desconocido.

Por segunda vez, los Raptors acometen una monumental apuesta por Leonard. La primera vez fue en 2018, cuando enviaron a su líder DeMar DeRozan y otras compensaciones a los San Antonio Spurs para hacerse con el alero a pesar de que sólo le quedaba un año de contrato.

La operación fue un éxito ya que Leonard, que había sido campeón con San Antonio en 2014, guio a la franquicia canadiense al único título de su historia.

Posteriormente los Raptors vieron cómo el alero se marchaba libre para comandar un lujoso proyecto de los Clippers al que también se embarcó Paul George.

En su natal Los Ángeles, Leonard no fue capaz de llevar a los Clippers a sus primeras Finales ni con George al lado ni después con James Harden.

Su última temporada en Los Ángeles estuvo rodeada de una enorme polémica después de que una investigación del periodista Pablo Torre revelara posibles pagos indirectos de los Clippers para lograr el fichaje del jugador eludiendo las normas del límite salarial.

En septiembre de 2025 la NBA abrió sus propias pesquisas sobre las relaciones de los Clippers con la empresa "Aspiration", ahora en quiebra, que le entregó un contrato de 28 millones de dólares a Leonard para actividades de promoción que nunca se llegaron a efectuar.

Tanto el equipo como Leonard rechazaron haber cometido irregularidades y la NBA todavía no ha dado a conocer sus hallazgos.