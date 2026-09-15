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Los Clippers y los Raptors ultiman los detalles para el traspaso de Leonard, según medios

Los Clippers y los Raptors ultiman los detalles para el traspaso de Leonard, según medios
El jugador de la NBA Kawhi Leonard, entre el público de un partido de cuartos de final del torneo de Toronto entre la kazaja Elena Rybakina y la japonesa Naomi Osaka el 11 de agosto de 2026 Matthew Stockman
AFP
15 de septiembre de 2026

Los Angeles Clippers ultiman el regreso de la estrella Kawhi Leonard a los Toronto Raptors, pese a las duras sanciones impuestas por la NBA a la franquicia californiana, informaron este lunes varios medios estadounidenses.

Los dos equipos, que están cerca de cerrar el acuerdo, según la prensa, habían anunciado este traspaso bomba a finales de junio.

Pero la transferencia se pausó debido a una investigación de la NBA sobre violaciones a las normas del tope salarial por parte de los Clippers para remunerar a Leonard, de 35 años.

El asunto se convirtió desde entonces en un culebrón de verano en Norteamérica.

La liga norteamericana de baloncesto sancionó a principios de septiembre al equipo angelino. Le impuso una multa récord de 30 millones de dólares y le retiró una elección de primera ronda del draft cada año entre 2029 y 2033.

El dueño de la franquicia, Steve Ballmer, uno de los hombres más ricos del mundo, declaró el domingo que acataría las sanciones y aseguró que la multa ya fue pagada.

Estas penalidades no fueron acompañadas de una prohibición de traspasar jugadores, lo que permite el regreso de Leonard a los Raptors, a los que llevó al título en 2019.

Los Clippers fueron sancionados por haber permitido acuerdos entre cuatro de sus socios comerciales que beneficiaron al jugador y a sus allegados por varios millones de dólares.

El convenio colectivo de la NBA prohíbe a las franquicias poner en contacto a los patrocinadores del equipo con los jugadores, ya que equivale a ofrecer un complemento salarial de manera encubierta.

Kawhi Leonard, tan peligroso en defensa como en ataque, se unió por primera vez a los Raptors en 2018 procedente de los San Antonio Spurs, con los que se proclamó campeón en 2014.

El alero, siete veces All-Star, dio después a Toronto el título antes de marcharse a Los Ángeles, donde ha sufrido por distintas lesiones.

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