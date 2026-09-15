Los Clippers y los Raptors ultiman los detalles para el traspaso de Leonard, según medios

Los Angeles Clippers ultiman el regreso de la estrella Kawhi Leonard a los Toronto Raptors, pese a las duras sanciones impuestas por la NBA a la franquicia californiana, informaron este lunes varios medios estadounidenses.

Los dos equipos, que están cerca de cerrar el acuerdo, según la prensa, habían anunciado este traspaso bomba a finales de junio.

Pero la transferencia se pausó debido a una investigación de la NBA sobre violaciones a las normas del tope salarial por parte de los Clippers para remunerar a Leonard, de 35 años.

El asunto se convirtió desde entonces en un culebrón de verano en Norteamérica.

La liga norteamericana de baloncesto sancionó a principios de septiembre al equipo angelino. Le impuso una multa récord de 30 millones de dólares y le retiró una elección de primera ronda del draft cada año entre 2029 y 2033.

El dueño de la franquicia, Steve Ballmer, uno de los hombres más ricos del mundo, declaró el domingo que acataría las sanciones y aseguró que la multa ya fue pagada.

Estas penalidades no fueron acompañadas de una prohibición de traspasar jugadores, lo que permite el regreso de Leonard a los Raptors, a los que llevó al título en 2019.

Los Clippers fueron sancionados por haber permitido acuerdos entre cuatro de sus socios comerciales que beneficiaron al jugador y a sus allegados por varios millones de dólares.

El convenio colectivo de la NBA prohíbe a las franquicias poner en contacto a los patrocinadores del equipo con los jugadores, ya que equivale a ofrecer un complemento salarial de manera encubierta.

Kawhi Leonard, tan peligroso en defensa como en ataque, se unió por primera vez a los Raptors en 2018 procedente de los San Antonio Spurs, con los que se proclamó campeón en 2014.

El alero, siete veces All-Star, dio después a Toronto el título antes de marcharse a Los Ángeles, donde ha sufrido por distintas lesiones.