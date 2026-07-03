Los cuatro títulos anteriores de Pogacar en el Tour

El ogro esloveno Tadej Pogacar puede a sus 27 años convertirse en el quinto corredor de la historia en ganar cinco Tours de Francia en caso de victoria final el 26 de julio en París.

"Pogi" se uniría así a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, al belga Eddy Merckx y al español Miguel Indurain.

Aquí un resumen de sus primeros cuatro triunfos en el Tour.

. 2020: el "golpe de Estado" contra Roglic

A sus 21 años, Pogacar llegó a su primera Grand Boucle con salida en Niza el 29 de agosto, luego de un aplazamiento debido al Covid-19. Hasta ese momento su mayor logro había sido un tercer puesto en la general de la Vuelta 2019 y, aunque representaba una amenaza, no estaba entre los favoritos.

En la novena etapa, en los Pirineos, "Pogi" salió del bosque para imponerse en Laruns a los dos principales favoritos, su compatriota Primoz Roglic y el colombiano Egan Bernal.

Logró una segunda victoria en Grand Colombier una semana más tarde, pero sin recortar todavía suficiente tiempo a Roglic y cediendo incluso más terreno durante el col de la Loze. Así, Pogacar llegó con 57 segundos de desventaja a la salida de la contrarreloj en la Planche des Belles Filles, la víspera de la llegada a París.

Pogacar aplastó la contrarreloj, recortando casi dos minutos en apenas 36 km a Roglic, un "golpe de Estado" contra su compatriota con el que el esloveno se convirtió en el vencedor más joven de la Grande Boucle desde Henri Cornet... en 1904.

. 2021: su primera demostración de fuerza

La dupla de eslovenos vuelve a la carga un año después pero el combate dura poco: Roglic, de 31 años, sufre una grave caída en el final de la 3ª etapa y se hunde en la clasificación durante la séptima, quedando a más de nueve minutos del maillot amarillo provisional Mathieu van der Poel y a más de cinco de Pogacar, 5º.

Al día siguiente, en los Alpes, "Pogi" se hace con el maillot amarillo tras dejar a todos sus adversarios a más de cinco minutos, entre ellos el joven danés Jonas Vingegaard, único que logra amenazar al esloveno en el Mont Ventoux (11ª etapa).

Pero Pogacar no cedió y ganó las dos grandes etapas en los Pirineos. "Una nueva generación está emergiendo, con Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Wout Van Aert, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel... tendremos grandes batallas", aventuró "Pogi".

2024: el emperador contraataca

¿Quién lo habría creido? Pogacar se inclinó dos años consecutivos. En 2022 sufrió los abanicos de la formación Jumbo-Visma con la dupla Roglic-Vingegaard aplastando a su equipo UAE.

El esloveno se vino abajo en la 11ª etapa y terminó 2º en los Campos Elíseos por detrás del danés. Un año después Pogacar llegó en baja forma al Tour tras una fractura de muñeca a finales de abril y volvió a terminar segundo, a más de siete minutos de Vingegaard.

En 2024 se invirtió el guion y fue el danés quien llegó tocado tras una grave caída en la primavera europea, durante la Vuelta al País Vasco. Todo lo contrario de Pogacar, que aplastó el Giro de Italia con casi 10 minutos de ventaja y se mostró intocable en el Tour desde la cuarta etapa.

Evenepoel y Vingegaard parecieron poder plantar cara al esloveno pero Pogacar terminó vistiendo de amarillo en 19 de las 21 etapas, ganando seis de ellas (incluidas las tres últimas) y llegó al final del Tour en Niza con más de seis minutos de ventaja.

2025: un dominio casi aburrido

Mismo guion de falsas esperanzas para Vingegaard y Evenepoel hasta el mordisco del esloveno, que llegó en esta ocasión en la séptima etapa, en el Mûr-de-Bretagne, del que salió ya con el maillot amarillo.

Sufrió una caída sin gravedad en Toulouse (!1ª etapa) y dominó durante la primera etapa de montaña en Hautacam. Vingegaard estaba ya a más de 3 minutos y 30 segundos, un margen que solo hizo que aumentar en una demostración de dominio que parecía aburrir al propio Pogacar.

El esloveno rechazó que se tratase de "arrogancia" pero declaró: "A veces me pregunto que hago todavía aquí, es tan largo".

Después de cuatro victorias de etapa, para aumentar su cifra total en el Tour a 21, "Pogi" terminó con más de cuatro minutos de ventaja sobre Vingegaard y once sobre el tercer clasificado, el alemán Florian Lipowitz.

El único punto negativo llegó en la última etapa, en el pintoresco barrio parisino de Montmatre, cuando el belga Wout Van Aert se impuso de forma heroica en la última etapa.