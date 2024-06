Los 'desafíos' de la estrella sueca de la natación Sjöström para motivarse

La estrella sueca de la natación Sarah Sjöström afronta los Juegos de París, su quinta participación olímpica, con una motivación intacta gracias a "los desafíos" que se propone a diario para poder mantenerse en la élite mundial.

Presente en Pekín-2008 cuando solo tenía 15 años, campeona en Rio en los 100 m mariposa cuatro años más tarde, la nadadora sueca tratará en París a sus 30 años de colgarse el oro en los 50m libre, distancia en la que fue subcampeona en Tokio-2020.

Pregunta: Pasaron 14 años desde su primer récord del mundo en 2009 en los 100m mariposa y el último en los 50m libre en 2023. ¿Qué hace para mantenerse en la élite tantos años?

Respuesta: "Hay muchos factores que me han permitido seguir en este deporte mucho tiempo. Primero el ambiente en el que me entreno. Creo que tengo a las personas adecuadas alrededor de mí, los entrenadores idóneos y que están pendientes de todo lo que pueda necesitar. Planifican los entrenamientos por mí con el objetivo de que me pueda mantener a este nivel muchos años".

P: ¿Qué consejo daría a sus compañeros que vayan a debutar en unos Juegos?

R: "Los Juegos Olímpicos son una cita grandiosa, pero lo más importante es repetir lo que han hecho y no complicarse. Basta con ir a la piscina y hacer lo que están acostumbrados a hacer. Creo que es la cosa más sencilla para tener los resultados que quieres".

P: Ha ganado 23 medallas individuales en los Mundiales, cuatro olímpicas, con un título. ¿Cómo logra mantener la motivación para entrenarse a diario?

R: "No siempre estás motivada. A veces es complicado encontrar la motivación, pero creo que me ayuda cada vez que vamos a un campo de entrenamiento a un lugar agradable. Por ejemplo, en Navidad y Año Nuevo fuimos cuatro semanas a Sudáfrica y eso me dio una gran motivación. A veces se trata solo de cambiar de entorno y probar algo nuevo, o lanzarse desafíos, como levantar más peso en el gimnasio o tratar de hacer algo nuevo en la piscina. Es lo que más me motiva".

"Y estoy entusiasmada con participar en mis quintos Juegos... y espero que haya más, por ejemplo en 2028 en Los Angeles. Pero primero a pensar en París. Estar ya será apasionante. Y alentar a mis compañeros. Será una linda competición".

P: ¿Cuál es su objetivo en París, después de todas las medallas y récords que ya tiene?

R: "Gané el Mundial en los tres últimos años y también la plata en Tokio (en los 50m libre), por lo que estaría bien subir a lo alto del podio y ser mejor que nunca, pero seguro que será difícil. Primero tengo que asegurarme en llegar en buena forma física al día de la carrera y que todos los aspectos técnicos de la natación, como las salidas y las llegadas, salgan bien. Hay muchos factores que deben funcionar en el buen momento. Espero que sea el caso".

P: ¿Cómo va su preparación?

R: "Todo va bien. Acabo de volver de Mónaco, de una competición donde he hecho 23.84 (en los 50m libre). Es un muy buen resultado. Estoy muy feliz de poder bajar de los 24 segundos. Y creo que aún podré ser más rápida en París".