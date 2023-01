Los diez triunfos de Djokovic en el Abierto de Australia

Novak Djokovic amplió su propio récord en el Abierto de Australia con un décimo título tras ganar al griego Stefanos Tsitsipas en la final de este domingo.

A continuación, un resumen de la gloriosa trayectoria del serbio, el rey indiscutible del Melbourne Park.

- 2008: primer serbio -

A los 20 años, gana su primer Grand Slam y el primero para Serbia tras batir en tres sets en semifinales al entonces número uno del mundo, el suizo Roger Federer, que llevaba 16 partidos invicto en este torneo.

En la final supera al francés Jo-Wilfried Tsonga por 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (7/2).

"Todo jugador sueña con ganar un Grand Slam. Todavía no me doy cuenta por completo de lo que he conseguido estas dos semanas", dijo.

- 2011: fin a la sequía -

Tardó tres años en conseguir su segundo Grand Slam, nuevamente en Australia, y atribuyó su éxito a una dieta sin gluten.

Supuso el lanzamiento de un año dorado en el que ganó tres de los cuatro títulos de Grand Slam.

Perdió un solo set en el torneo en el que superó al campeón vigente Federer de nuevo en semifinales y aplacó al escocés Andy Murray por 6-4, 6-2, 6-3 en la final.

Djokovic explicó que había cambiado su equipo, su comportamiento y su dieta tras un decepcionante 2010. "Las cosas fuera de la pista no funcionaban. Intenté encontrar la mejor solución posible y volver a la senda correcta", contó.

- 2012: la final más larga -

En su primera defensa exitosa del título, Djokovic necesitó cinco sets para ganar a Murray en la semifinal y luego una batalla de casi seis horas contra el español Rafael Nadal en el partido decisivo.

Fue la final más larga de la era Open y terminó a la 1h37 de la madrugada, cuando había empezado a las 19h30 del domingo.

Djokovic rasgó su camiseta y rugió en la celebración de su victoria por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5 en 5 horas y 53 minutos.

"Físicamente es el partido más duro que he jugado", dijo un Nadal exhausto, tras saludar con un "buenos días" al público.

- 2013: hat-trick -

Djokovic se convierte en el primer hombre en la era Open en ganar tres títulos seguidos en Australia al superar a Murray por 6-7 (2/7), 7-6 (7/3), 6-3, 6-2.

"Es definitivamente mi Grand Slam favorito, el más exitoso para mí. Amo esta pista", dijo Djokovic.

- 2015: venganza sobre Wawrinka -

Derrotado en los anteriores cuartos de final por el suizo Stan Wawrinka, Djokovic se tomó venganza en semifinales de 2015 y ganó en la final a Murray con un 6-0 en el último set para igualar los 8 títulos de Grand Slam de Andre Agassi.

Fue su primer título después del nacimiento de su hijo Stefan. "Creo que tiene un significado más profundo, más valor intrínseco en mi vida porque soy padre y marido", dijo Djokovic.

- 2016: el 'Djokovic Slam' -

Nuevamente contra Murray, Djokovic gana su sexto título en Melbourne y su tercer Grand Slam consecutivo tras las victorias en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en 2015.

Meses después redondearía la estadística consiguiendo la gesta llevándose su primer Roland Garros y ser campeón vigente de los cuatro grandes.

También igualó el récord de Roy Emerson en el Abierto de Australia, de antes de la era Open.

"Es un sentimiento increíble, especialmente por el hecho de que he conseguido hacer historia esta noche e igualar el récord de Roy Emerson de seis Abiertos de Australia", dijo Djokovic, que también empató con Rod Laver y Bjorn Borg con 11 grandes.

- 2019: regreso tras lesión -

Después de dos años luchando contra una lesión, que incluyó una cirugía de codo, Djokovic superó claramente a Nadal en la final por 6-3, 6-2, 6-3 para levantar su séptimo Abierto de Australia y su 15º Grand Slam, superando a su ídolo de infancia Pete Sampras.

"Fue definitivamente una señal del destino empezar a jugar a tenis, aspirar a ser tan bueno como Pete", dijo Djokovic. "Superarlo en títulos de Grand Slam, estoy sin palabras".

- 2020: 900 victorias -

Djokovic consiguió su octavo título en Melbourne y su 900ª victoria en el circuito profesional.

Se deshizo en tres sets de Federer en semifinales pero el austríaco Dominic Thiem le planteó su final más complicada desde la batalla épica con Nadal en 2012. El serbio levantó su 17º grande por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.

"Obviamente en esta etapa de mi carrera, los Grand Slams son los que más valoro. Son los que priorizo", dijo.

- 2021: sobreviviendo a una lesión -

Djokovic parecía eliminado por una lesión abdominal en tercera ronda contra Taylor Fritz, pero terminó sobreviviendo en cinco sets.

No podía entrenar entre partidos, pero a cada ronda mejoraba su forma.

Ganó en cuatro sets a Milos Raonic y a Alexander Zverev, y pasó por encima del ruso Aslan Karatsev en semifinales. En la final esperaba otro ruso, el número cuatro del mundo Daniil Medvedev, que perdió en menos de dos horas por 7-5, 6-2, 6-2.

- 2023: más controversia -

Deportado de Australia en 2022 por no estar vacunado contra el covid, el serbio vuelve con aura de favorito, pero una lesión en la semana previa del torneo lo lastra durante las primeras rondas.

Emerge en octavos y cuartos de final con palizas a Álex de Miñaur y Andrey Rublev pero, antes de las semifinales, se ve envuelto nuevamente en la polémica por unas imágenes de su padre posando con aficionados que exhiben banderas prorrusas.

Su padre no asistió a la semifinal, que superó ante Tommy Paul aunque algo afectado por la controversia, ni tampoco a la final, en la que Djokovic batió a Stefanos Tsitsipas.