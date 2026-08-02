Los Dodgers fichan a Skubal, estrella del pitcheo, al cierre del mercado de la MLB

La estrella del pitcheo Tarik Skubal fue fichado por los Dodgers de Los Ángeles en un traspaso que sacudió a las Grandes Ligas del béisbol antes del cierre del mercado de contrataciones el lunes.

Los campeones de las dos últimas Series Mundiales anunciaron este domingo en redes sociales la llegada del pitcher estadounidense desde los Tigres de Detroit.

Skubal, ganador de las dos últimas entregas del Premio Cy Young, tuvo dificultades para contener sus emociones cuando habló con los periodistas tras el partido de los Tigres contra los Athletics en Sacramento el sábado por la noche.

"Esto no era lo que tenía planeado hacer al comenzar la temporada", dijo el lanzador, de 29 años. "Pero las circunstancias cambian, las situaciones cambian. Estoy muy agradecido por todo lo que los Tigres han hecho por mí".

"Siento que he vivido mucho y he pasado por muchos fracasos al principio de mi carrera, y este equipo nunca dejó de creer en mí. Me siguieron mandando al montículo cada cinco días cuando probablemente no lo merecía", agregó.

Los rumores de que los decaídos Tigres, que tienen un récord de 53-58, iban a traspasar a su lanzador estrella circularon durante semanas.

Los Dodgers finalmente aprovecharon la oportunidad para reforzar su candidatura hacia un tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

Skubal será la pieza central de una rotación de pitcheo ya sobresaliente que incluye a los japoneses Yoshinobu Yamamoto y Shohei Ohtani, junto con Blake Snell y Tyler Glasnow.

Su llegada se produce mientras el astro de doble función, Ohtani, lidia con una persistente lesión de rodilla que lo ha mantenido fuera del montículo desde el 3 de julio.

"Estoy emocionado de ser un Dodger", dijo Skubal. "Estoy emocionado de ir para allá, conocer a todos esos muchachos y perseguir tres campeonatos seguidos. Es difícil lograrlo, así que estoy emocionado de ser parte de eso".

Skubal es el primer ganador vigente del Premio Cy Young en ser traspasado durante la temporada desde Justin Verlander en 2023. En 16 aperturas esta campaña, tiene una efectividad de 2.79, con 116 ponches y 14 bases por bolas.

En el negocio con los Dodgers, los Tigres recibirán a un trío de prospectos: el jardinero Zyhir Hope y los lanzadores River Ryan y Brady Smith.