“Los E-Sports son deporte”

“Me gustaría ser recordado como la primera persona que ganó una medalla E-Sports para Panamá y porque no, ganar una medalla olímpica, eso sería lo más destacado, aunque espero seguir creciendo”.

Japheth Catuy no se conforma con la medalla de bronce obtenida en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, celebrados en Perú. El panameño se posicionó en el podio de la modalidad de e-Football (fútbol virtual), de la competencia de E-Sports.

“Esa presea significa demasiado: primero, por ser la primera medalla [para Panamá] en E-Sport, y segundo, a nivel personal, es algo que uno no espera, que por temas de videojuegos se logre algo tan significativo”, señaló Catuy.

“Vengo jugando el fútbol virtual, el PES, como hace 21 años. Todos los años cambian el juego, algunas versiones me gustaban más que otras, pero me mantenía jugando, lo veía más como un pasatiempo hasta este último año [2024] que logre destacar y participe en estos juegos bolivarianos, y se logró algo muy importante. Siempre me gustó y se dio la oportunidad de representar a Panamá en una competencia importante y bueno, se logró la medalla”.

Para Catuy ser ‘gamer’ en Panamá está poco valorado: “hay quienes te ven como vago, como buenos para nada. Y hacerles entender que esto es también un deporte, va a tomar un tiempo. Cuando lo vayan viendo a nivel internacional, ya con lo de Ayacucho, a quienes ya se dieron cuenta que esto es un deporte y que se compite a gran nivel y se pueden lograr grandes cosas como una medalla. Es un paso grande, para que la gente vaya viendo lo importante que es y puedan apoyar a sus hijos, si quieren dedicarse a esto”.