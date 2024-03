Los 'Elefantes' marfileños, prueba de fuego para Uruguay con la vista puesta en la Copa América

La 'Garra charrúa' frente a una manada de 'Elefantes'. Después del empate con regusto amargo ante la selección del País Vasco Euskal Selekzioa el sábado (1-1), Uruguay mide su consistencia el martes en la ciudad francesa de Lens frente a Costa de Marfil (19H30 GMT).

El choque de fogueo ante la flamante campeona de África supone una de las últimas oportunidades de Marcelo Bielsa para preparar la Copa América (20 de junio-14 de julio), el objetivo más cercano marcado en rojo por la 'Celeste'.

. Mantener la buena racha

A pesar del discreto empate a uno del sábado en San Mamés -antigua casa de Bielsa en su etapa al frente del Athletic Club (2011-2013)- ante la Euskal Selekzia (como se denomina oficialmente la selección del País Vasco, no reconocida por la FIFA) Uruguay prosigue su proceso de adaptación al estilo del DT argentino, y por el momento los resultados avalan su propuesta, a pesar de la cautela mostrada por el entrenador de 68 años.

"Si soy sincero, creo que si ve el potencial que tiene Uruguay expresado en algunos jugadores de máximo nivel, y de la historia, eso esta muy por encima de lo que yo supongo", comentó Bielsa la víspera del partido ante País Vasco.

"Yo he tenido muy pocas oportunidades en el tiempo que llevo, que todavía creo que no es un año de trabajo en Uruguay, de transmitir las ideas que me representan como entrenador (...) En las eliminatorias lo que se persigue es el resultado y no el estilo, y ahora este ciclo de dos partidos, no podría decirle que yo he tenido influencia, a lo mejor con el paso del tiempo... la impronta depende del éxito", añadió.

Segundo en las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial-2026, sólo por detrás de Argentina, el combinado 'charrúa' ha ganado cuatro partidos oficiales, empatado uno y perdido otro desde que 'El Loco' tomase las riendas del equipo.

La decepción de no haber logrado clasificar al combinado Sub-23 a los Juegos Olímpicos de París en el preolímpico de Venezuela, a pesar de que el rosarino estaba al frente del banquillo en esa cita, no ha ensombrecido la ilusión generada con las victorias ante Brasil (2-0) o la campeona del mundo 'albiceleste' (0-2) en las eliminatorias.

. Un once más reconocible

Si bien es cierto que el combinado vasco presentó en ese partido amistoso un once sin la presencia de sus estrellas -varias de ellas concentradas con España y otras disfrutando de descanso en la ventana internacional-, Bielsa también formó con sus hombres menos habituales, sin incluir siquiera en el banquillo en San Mamés al volante del Real Madrid Federico Valverde o al central del FC Barcelona Ronald Araújo, mientras que el delantero del Liverpool Darwin Núñez no fue convocado para esta ventana internacional.

El empate logrado con un elenco de jugadores meritorios en busca de ganarse un puesto para la Copa América, entre ellos los debutantes Luciano Rodríguez, Nicolás Fonseca y Nicolás Marichal, toma mayor valor por cuanto los dos duelos anteriores de Uruguay con el País Vasco se habían saldado con derrota.

Para el amistoso oficial ante el combinado africano, Bielsa dispondrá sobre el césped del estadio Bollaert-Delelis un once más reconocible.

. Moral por las nubes y apoyo del público

Costa de Marfil llega con la moral por las nubes a la ciudad del norte de Francia, donde contará con un apoyo mayoritario en las gradas, con varios internacionales marfileños que disputan la Ligue 1 francesa.

Al igual que Uruguay, los marfileños también vienen de empatar el sábado ante Benín (2-2) en Amiens (Francia) en su primer cotejo desde su título continental conquistado en febrero. Y, como los 'charrúas', los 'Elefantes' se vieron por detrás en ese duelo en el que también formaron los menos habituales.

Costa de Marfil sabe bien cómo salir a flote en situaciones desfavorables, así lo demostró en la reciente CAN, en la que ejerció de anfitriona y en la que se clasificó a octavos como una de las dos mejores terceras de grupo tras una dolorosa derrota 4-0 ante Guinea Ecuatorial que costó el puesto a su entonces entrenador Jean-Louis Gasset, al que sustituyó en pleno torneo el actual, Emerse Faé.

Los 'Elefantes' fueron superando rondas en los penales (Senegal), prórrogas (Malí), o con resultados ajustados (RDC y Nigeria) hasta alzarse con su tercer título continental.

En Lens no estará su delantero estrella Sébastian Haller, del Borussia Dortmund, por problemas físicos.