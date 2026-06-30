Los exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis, acusados formalmente en un caso de apuestas

Los exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis han sido acusados formalmente de delitos de apuestas ilegales vinculados a la presunta manipulación de su rendimiento deportivo, informaron el lunes los fiscales estadounidenses.

Los fiscales sostienen que, cuando jugaba para los Milwaukee Bucks, Beasley acordó con su excompañero de equipo Davis —antes de los partidos— rendir por debajo o por encima de lo habitual para influir en las apuestas y obtener ganancias.

Posteriormente, sus cómplices utilizaban esta información confidencial para realizar apuestas basadas en dicho rendimiento.

Otras cuatro personas figuran como coacusadas en el pliego de cargos, entre ellas el actual agente de jugadores de la NBA Paolo Zamorano.

Varios de los implicados han sido detenidos y comparecerán ante el tribunal más adelante.

La fiscalía presentó varios ejemplos de la presunta manipulación del rendimiento, incluido el partido disputado el 26 de enero de 2024 entre los Milwaukee Bucks y los Cleveland Cavaliers.

Según los fiscales, Beasley informó a Davis que tenía la intención de registrar un rendimiento inferior al habitual en la estadística de rebotes durante dicho encuentro.

Un pliego de cargos hecho público en un tribunal federal de Brooklyn acusa a los seis individuos de "conspiración para cometer fraude electrónico, soborno en competiciones deportivas, conspiración para cometer fraude electrónico mediante la violación del deber de honestidad y conspiración para el blanqueo de capitales", según un comunicado de la fiscalía.

La presunta trama buscaba "manipular el rendimiento en partidos de la NBA y utilizar información privilegiada sobre el desempeño previsto de Beasley para obtener beneficios mediante actividades de apuestas ilegales".

A cambio de la presunta manipulación de su rendimiento, Beasley recibía sobornos, que habitualmente consistían en la reducción o liquidación de las deudas de juego que mantenía con Davis, alegan los fiscales.

El fiscal federal Joseph Nocella declaró que "las tramas de soborno y apuestas con información privilegiada como esta —que involucran a exjugadores de la NBA y a un agente de jugadores en activo que explotaron información interna de la liga para obtener ganancias— socavan la integridad del deporte estadounidense y perjudican al público aficionado".