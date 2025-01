Los hermanos Williams apoyan a Balde, que denunció insultos racistas en Getafe

Los hermanos Williams del Athletic de Bilbao, Iñaki y Nico, mostraron su apoyo al lateral del Barcelona, Alejandro Balde, después de que el jugador azulgrana denunciara insultos racistas por parte de los aficionados del Getafe en el partido disputado el sábado en la ciudad madrileña.

"He recibido varios insultos racistas. No debería de seguir pasando. Fue en la primera parte y se lo dije al árbitro, que activó el protocolo. No sé exactamente cómo va ese protocolo y tengo que intentar olvidar lo que ha pasado", aseguró el defensa azulgrana.

Baldé reveló que informó al árbitro durante el partido, que activó el protocolo antirracismo, lo que llevó a un anuncio público dirigido a los seguidores en el estadio para que desistieran.

Más tarde, el defensa lamentó en la red social de Instagram que "es una pena que en 2025 sigan pasando estas cosas".

"El racismo no tiene lugar ni en el fútbol ni en la vida, hay que seguir luchando para que estos actos desaparezcan", indicó junto a una foto suya en blanco y negro del enfrentamiento.

Esta publicación contó con los 'me gusta' de los Williams. Iñaki escribió "Black Power" ("Poder negro"), mientras que Nico, compañero de Balde en la selección, expresó su respaldo con el emoticono de un puño cerrado de una mano de color y un corazón, además de compartir la imagen del defensa en sus 'stories' (historias).

El técnico culé, Hansi Flick, también habló del asunto en rueda de prensa al afirmar que aquellos que gritan insultos racistas deberían tener prohibido la asistencia a los campos de juego.

"No hay espacio para esto en el fútbol ni en la vida, esto es increíble, en el tiempo (en el que vivimos ahora) está totalmente mal", declaró el preparador alemán.

"Creo que tenemos que luchar contra ellos, es lo mejor, y la gente que les rodea también puede hacer algo. Creo que todo el mundo puede hacerlo", prosiguió Flick.

El Barça también lamentó los hechos en un comunicado: "De nuevo, el racismo ha hecho acto de presencia en un campo de fútbol. Ahora le ha tocado a Alejandro Balde, que ha sido víctima de reiterados insultos racistas proferidos por algunos aficionados del Getafe que han estado presentes en el empate a uno del Barça en el Coliseum".

En noviembre, tres aficionados fueron detenidos tras insultos racistas contra Balde y su compañero Lamine Yamal en el Clásico frente al Real Madrid.

En los campos de fútbol españoles se han producido muchos casos de este tipo en los últimos años. El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, ha sido objeto de insultos con frecuencia.