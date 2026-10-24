Los ingleses Poulter y Hatton abandonan el LIV Golf

La hemorragia continúa en el circuito disidente LIV Golf, impulsado por Arabia Saudita y que atraviesa grandes dificultades financieras: dos jugadores ingleses, Ian Poulter y Tyrrell Hatton, anunciaron este viernes su salida del mismo.

Esta semana, el sudafricano Louis Oosthuizen había comunicado su intención de volver el próximo año al circuito europeo, siguiendo los pasos del español Jon Rahm, dos veces ganador de torneos del Grand Slam (US Open 2021 y Masters 2023), que abandonó el LIV Golf a mediados de este mes.

Poulter, de 50 años, anunció en sus redes sociales la "decisión difícil" de romper con LIV.

Hatton comunicó poco después en Instagram que no tiene intención de formar parte de LIV 2.0, el nombre de la nueva fórmula con la que el circuito inaugurado en 2022 pretende relanzarse en 2027.

Los responsables del circuito europeo de golf indicaron el 12 de octubre que vetarían de sus competiciones a los jugadores que participen en el LIV 2.0 en 2027.

Hasta ahora, varios golfistas se beneficiaban de derogaciones para participar en el circuito LIV y en los históricos PGA estadounidense y europeo.

El LIV Golf había anunciado a principios de septiembre que se acogió a la protección por bancarrota en Estados Unidos, esperando poder continuar con una nueva fórmula, pero ello dependerá en gran medida de la capacidad para retener a los grandes nombres.