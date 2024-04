"Los Juegos de París van a ser fabulosos", dice Carl Lewis a la AFP

El mítico atleta estadounidense Carl Lewis espera disfrutar de unos "fabulosos" Juegos Olímpicos de París con una amplia y trepidante competencia en las pruebas de velocidad, según dijo en una entrevista con la AFP.

Lewis, nueve veces campeón olímpico entre 1984 y 1996 y actual entrenador de la Universidad de Houston, estuvo presente el sábado en la reunión de atletismo Mt. SAC Relays de Walnut (California), al este de Los Ángeles.

Pregunta: ¿Qué nivel de emoción tiene respecto a los Juegos Olímpicos de París (26 de julio - 11 de agosto)?

Respuesta: "Creo que los Juegos de París van a ser fabulosos, increíbles. Es un país maravilloso. Es una ciudad preciosa. Y sé que van a impregnar el acontecimiento de cultura e ideas (francesas), además de ser el centenario (de los Juegos Olímpicos de 1924). Van a ser unos Juegos absolutamente fabulosos".

P: ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de las pruebas de esprint?

R: "Los atletas escriben sus propias historias, y eso me gusta. Yo trabajo en la Universidad de Houston con atletas. No quiero generalizar pero me alegra ver a los chicos entrenar duro, correr bien. Me gusta ver que las pruebas de esprint son más globales, con gente de todo el mundo. Eso mejora la disciplina y creo que va a ser una competición tremenda.

Hoy en día difícilmente hay un favorito evidente. Noah Lyles fue quien mejor ha corrido y ahora mismo tendría que ser el favorito (en los 100m) pero ha habido cinco campeones diferentes en cinco ediciones (de los 100m en los Campeonatos del Mundo), así que realmente está en el aire".

P: ¿Cree que Noah Lyles, triple campeón mundial el año pasado (100, 200 y 4x100 m), puede convertirse en una estrella como lo fue usted o Usain Bolt?

R: "Son épocas diferentes. Es un gran chico que está haciendo un gran trabajo. Espero que siga así y que esto beneficie al deporte en el futuro. Le deseo todo lo mejor".

P: ¿Hasta qué punto las pequeñas competiciones de inicio de temporada, como el Mt. SAC Relays, pueden ayudar a los atletas olímpicos?

R: "Creo que yo participé 18 veces en este encuentro. Es una gran competición de categoría mundial, el clima siempre es bueno y me benefició mucho. Y va a ayudar a estos atletas para París. Es un poco pronto en la temporada, pero no hace daño, es parte del entrenamiento".