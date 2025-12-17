Los Juegos Olímpicos de Invierno con un "problema técnico" para producir nieve artificial

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 reconoció este martes a la AFP "un problema técnico" en la producción de nieve artificial en las instalaciones en Livigno, donde se celebrarán las pruebas de snowboard y esquí freestyle.

Para poder cubrir de nieve el Livigno Snow Park y crear los módulos, saltos y half-pipes necesarios para las pruebas de las dos disciplinas olímpicas, los organizadores deben producir grandes cantidades de nieve artificial.

Sus cañones de nieve se alimentan de agua procedente de un embalse, el de Monte Sponda, con una capacidad de 203.000 metros cúbicos, cuyas obras, por un importe de 21,7 millones de euros (25,5 millones de dólares), finalizaron a finales de noviembre.

"En los últimos días, un problema técnico ha afectado al sistema de suministro de agua" de los cañones de nieve, indicaron los organizadores en un comunicado enviado a la AFP.

"En 72 horas hemos resuelto inmediatamente el problema y actualmente se están realizando pruebas para reiniciar el sistema. Reanudaremos la producción de nieve en los próximos días", agrega el texto.

La producción de nieve artificial debía comenzar inicialmente la semana pasada.

Contactada por la AFP, Simico, la empresa encargada de la entrega de las obras olímpicas, responsable en particular de la construcción del embalse de Monte Sponda, no ha querido hacer comentarios.

Incluso antes de este contratiempo, el secretario general de la Federación Internacional de Esquí (FIS), Michel Vion, había expresado a principios de diciembre a la AFP su preocupación por el retraso en las instalaciones de Livigno.

"Estamos un poco preocupados porque la necesidad de nieve es importante para estas disciplinas", dijo entonces.

"Si queremos garantizar que los Juegos se desarrollen en buenas condiciones, no solo necesitamos nieve natural, sino también nieve artificial, para consolidar la nieve más compacta y húmeda", explicó el dirigente.

El comité organizador de los próximos Juegos de Invierno (6-22 de febrero) dijo este martes que "las relaciones con la Federación Internacional de Esquí y el COI (Comité Olímpico Internacional) son excelentes".

"Existe un diálogo diario en el que se les informa de todas las etapas", asegura el comunicado.