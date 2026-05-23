Los Knicks asaltan Cleveland y ponen pie y medio en las Finales de NBA

Los New York Knicks vencieron este sábado 121-108 a visita a los Cleveland Cavaliers y se colocaron a sólo un triunfo de avanzar a sus primeras Finales de la NBA desde 1999.

El equipo que comanda Jalen Brunson, máximo anotador del juego con 30 puntos, lidera la final de la Conferencia Este por 3-0, una ventaja que nunca se ha remontado en la historia de la NBA.

Para lograr el milagro, los Cavaliers de Donovan Mitchell (23 puntos) y James Harden (19) tendrán que ganar cuatro partidos consecutivos, comenzando por el cuarto asalto, el lunes, de nuevo en su cancha.

De cumplirse los pronósticos, los Knicks pugnarán por su primer anillo de campeón desde 1973 frente a los San Antonio Spurs o el Oklahoma City Thunder, que lidera la final del Oeste por 2-1.