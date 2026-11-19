Los New York Knicks derrotaron este jueves 102-99 a los Minnesota Timberwolves de la mano de Karl-Anthony Towns, que visitó por primera vez a su antiguo equipo como campeón de la NBA.

A continuación, las escenas más destacadas este jueves en la liga de básquet norteamericana:

- "Criado por lobos" -

Líder de los Timberwolves durante nueve temporadas, Towns fue recibido con una ovación por la hinchada en el Target Center, en Minneapolis.

El dominicano-estadounidense no pertenece a los Wolves desde 2024, pero esta era su primera visita desde que en junio conquistó el anillo de campeón con los Knicks.

El pívot fue el principal artífice del triunfo visitante con una excelente cuenta de 22 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones.

Towns alargó así su racha de 15 partidos seguidos con dobles dígitos en puntos y rebotes desde que arrancó el curso. El otro jefe de Nueva York, Jalen Brunson, lo secundó con 21 puntos y 7 asistencias.

El dúo comandó un ajustado triunfo frente a unos Timberwolves que estuvieron cerca de levantar una desventaja de 19 puntos.

A 10 segundos del final, el base LaMelo Ball (15 puntos) falló un intento de triple que hubiera colocado el empate en el marcador.

Estar aquí "es diferente. Es el lugar en el que he estado nueve años (...) Sólo quería salir de aquí con una victoria, es lo más importante", declaró Towns.

"Yo estaré eternamente agradecido. Fui criado por lobos ("wolves"), pero al final hoy fueron los Knicks en cinco" puntos, dijo con una sonrisa.

Nueva York suma siete triunfos en sus últimos nueve partidos y se sitúa sexto de la Conferencia Este (9-6), dejando cada vez más en el olvido su horroroso inicio de temporada de tres derrotas seguidas.

Los Timberwolves, de su lado, bajaron al quinto puesto del Oeste con 11-5.

- Spurs regresan al buen camino -

En San Antonio, los Spurs retomaron la senda del triunfo al imponerse 124-112 a Los Angeles Clippers.

Victor Wembanyama firmó 32 puntos y 11 rebotes para unos Spurs que alcanzaron a Los Angeles Lakers en la cima del Oeste, ambos con un balance de 13-3.

De esta forma, San Antonio pasó rápidamente página del tropiezo del martes ante los Detroit Pistons, su única derrota en los últimos 14 partidos.

Ante la baja de Dylan Harper, lesionado el martes, el base Stephon Castle asumió más responsabilidad en la dirección de juego hasta terminar con 21 puntos y 12 asistencias.

Por los Clippers, antepenúltimos del Oeste (4-10), el base Darius Garland y el pívot Brook López lograron 23 puntos cada uno.

- El infierno sin Curry -

Los Golden State Warriors encadenaron su cuarta derrota consecutiva desde la lesión abdominal de Stephen Curry, esta vez ante los Memphis Grizzlies por un rotundo 126-98.

El percance de Curry, que estará al menos una semana más de baja, frenó en seco una trayectoria en ascenso de Golden State, descendido ahora a la décima plaza del Oeste (8-8).

Memphis, en cambio, sigue consolidándose como el equipo revelación de este arranque de temporada con una racha actual de cinco triunfos seguidos.

Los Grizzlies, de quien se esperaba el inicio de una larga reconstrucción, son cuartos del Oeste (12-4) a una sola victoria de Spurs y Lakers.

El duelo del jueves medía también a los dos mejores novatos de este arranque de temporada: el estadounidense Cameron Boozer y el dominicano-estadounidense Yaxel Lendeborg.

Boozer, ala-pívot de Memphis, salió vencedor con 16 puntos en una serie impecable de 6-6 en lanzamientos de campo y 4-4 en tiros libres, además de 6 rebotes y 5 asistencias.

Lendeborg, segundo máximo anotador de Golden State después de Curry, logró 11 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Otro novato, el mexicano Karim López, tuvo cuatro minutos de juego para Memphis con 3 puntos y 1 tapón.