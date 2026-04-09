Los Knicks tumban a Celtics y mantienen la pelea por segundo lugar del Este

Con dos triples decisivos de Josh Hart, los New York Knicks vencieron este jueves 112-106 a los Boston Celtics en un intenso duelo entre aspirantes de la Conferencia Este de la NBA.

A continuación las escenas principales de la penúltima jornada de la temporada regular de la NBA, que se cerraba con una visita de Los Angeles Lakers de LeBron James a los Golden State Warriors, que dieron descanso a Stephen Curry.

- Tatum brilla en regreso al Madison -

Ante su público en el Madison Square Garden, los Knicks lograron un triunfo que pone presión a los Celtics para el fin de semana de cierre de la fase regular.

Boston, que tiene un registro de 54 victorias y 26 derrotas, confiaba en distanciarse este jueves de los Knicks (52-28) y asegurar la segunda plaza de la Conferencia Este, por detrás de los inalcanzables Detroit Pistons (58-22).

Pero con Nueva York acechando, los Celtics tendrán que emplear probablemente a sus figuras en sus últimos compromisos, el viernes ante los New Orleans Pelicans y el domingo frente a los Orlando Magic.

Jayson Tatum estuvo este jueves en cancha 40 minutos para compensar la ausencia de su socio, Jaylen Brown, por una tendinitis en el tendón de Aquiles.

Tatum terminó con 24 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias en su primer partido en el Madison desde la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en esa cancha en mayo de 2025 en un partido de playoffs.

El alero, que estuvo en rehabilitación hasta el pasado marzo, ejerció el rol de creador de juego para unos Celtics que encontraron en el banco a sus otras dos armas ofensivas: los escoltas Payton Pritchard (23 puntos) y Baylor Scheierman (20).

Este duelo de máxima igualdad, con hasta 16 cambios de liderato en el marcador, se definió en el último minuto con dos zarpazos de Josh Hart desde la línea de tres.

El alero, máximo anotador con 25 puntos, anotó primero un triple que colocaba a los locales por delante 109-104 a 42 segundos del final.

El pívot montenegrino Nikola Vucevic acercó a Boston con ua canasta bajo el aro, pero Hart respondió con el triple definitivo a 10 segundos del final.

"Me gustó cómo nos mantuvimos consistentes con lo que estábamos haciendo. Seguimos peleando, mantuvimos la calma y encestando tiro tras tiro", declaró Jalen Brunson, autor de 25 puntos y 10 asistencias para los locales.

Los Celtics "han hecho cosas increíbles en los últimos años y tenemos que encontrar la manera de igualar su intensidad y juego", dijo el base, anticipando un posible cruce en la postemporada.

- Rockets presionan a Nuggets -

En el Oeste, los Houston Rockets sumaron su octava victoria seguida al batir 113-102 a los Philadelphia 76ers.

Kevin Durant, con 29 puntos, permanece encendido en el intento del equipo texano por desbancar a última hora a los Denver Nuggets del tercer lugar de la conferencia.

Con dos partidos por disputar, viernes y domingo, los Nuggets de Nikola Jokic mantienen un triunfo de ventaja sobre los Rockets pero afrontan un calendario mucho más complicado.

Denver chocará contra los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, primer y segundo sembrados del sector, mientras que Houston recibirá a los Minnesota Timberwolves y los ya eliminados Memphis Grizzlies.

- Raptors toman posiciones -

En Toronto, los Raptors derrotaron 128-114 a los Miami Heat y se colocaron quintos en el Este, posición que también codician los Atlanta Hawks y los Orlando Magic.

La franquicia canadiense, con un balance de 45-35, está igualada con Atlanta y sólo tiene una victoria de ventaja sobre Orlando.

El alero Brandon Ingram comandó el ataque de Toronto con 38 puntos, mientras que el pívot Bam Adebayo firmó 24 tantos y 11 rebotes para los Heat que, condenados a la décima plaza del Este, pugnarán por un boleto a playoffs en el repechaje la próxima semana.