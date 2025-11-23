Los Lakers repiten triunfo ante Jazz pese a su sequía de triples

Los Angeles Lakers repitieron victoria este domingo ante los Utah Jazz y escalaron hasta la segunda posición de la Conferencia Oeste de la NBA, pese a sus problemas en el tiro exterior que preocupan al entrenador JJ Redick.

Estas son las principales escenas de una jornada de ocho partidos en la liga de básquet norteamericana:

- Racha positiva -

Los Lakers se llevaron una victoria (108-106) más peleada de lo esperado de la cancha de los Jazz de la mano de Luka Doncic, autor de 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias.

LeBron James terminó con 17 puntos y estuvo 34 minutos en pista en su segundo partido de la temporada, tras su debut del martes en otro triunfo ante la franquicia de Utah.

El equipo angelino ha arrancado el curso mucho mejor de lo que se esperaba contando con la ausencia en el primer mes de James.

Su balance es de 12 victorias y cuatro derrotas, solo superado por los dominantes Oklahoma City Thunder, y las expectativas van al alza a medida que LeBron le tome el pulso a la temporada 23 de su carrera, récord de longevidad en la NBA.

"Esta semana fue como mi campamento de pretemporada, para ser honesto", apuntó el astro. "No tuve la oportunidad de practicar con los chicos en absoluto y todavía estoy trabajando para volver".

A pesar de la satisfacción general, el siempre perfeccionista Redick no sacó pecho ante la prensa de las 10 victorias en los últimos 12 encuentros sino que abordó las carencias de su equipo en facetas cruciales como el tiro exterior.

"Le dije a los chicos después del partido que literalmente somos uno de los peores equipos en el tiro. Y yo no creo que seamos eso. Tenemos que lanzar con confianza", demandó el entrenador, que fue un reputado triplista como jugador.

Consumido el 20% de la fase regular, los Lakers son el último de los 30 equipos en triples anotados por partido (10,9) y el vigesimocuarto en porcentaje de acierto (33,8%).

Ante los Jazz terminaron con una serie de 10-38 (26%), con James fallando sus cuatro intentos y Doncic anotando 3 de 12 lanzamientos.

"Conseguimos una victoria. Eso es lo único que importa", recalcó el esloveno tras el apretado triunfo, en el que levantó de sus asientos al público de Salt Lake City con acciones espectaculares como un autopase por debajo de las piernas de Kevin Love y un alley-oop posterior para Jaxson Hayes.

- Thunder vengan su único tropiezo -

Por encima de los Lakers, los Thunder han arrancado de forma imparable la defensa del título con 17 victorias y una única derrota, que encajaron el 5 de noviembre en la cancha de los Portland Trail Blazers.

Este domingo fueron los campeones quienes recibieron a los Blazers y les hicieron pagar aquella afrenta con una paliza por 122-95.

Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP (Jugador Más Valioso), sumó 37 puntos y 7 asistencias en 30 minutos.

Como es costumbre, ante la superioridad de los Thunder, el base canadiense no necesitó saltar al parqué en el último cuarto.

Oklahoma City es el quinto equipo de los últimos 30 años en comenzar una campaña con un récord de 17-1 y para ello no ha necesitado del alero All-Star Jalen Williams, que aún no ha debutado por una lesión de muñeca.

Los Blazers, dirigidos de forma interina por el brasileño Tiago Splitter, encajaron su quinta derrota de los últimos seis partidos pero siguen en zona de repechaje a playoffs con su noveno puesto del Oeste.

- Leonard vuelve con derrota -

Los Angeles Clippers retomaron la senda negativa con una derrota 120-105 frente a los Cleveland Cavaliers pese al regreso de su figura, Kawhi Leonard.

El alero llevaba 11 partidos de baja, en los que su equipo apenas logró dos victorias. La última de ellas, el sábado ante los Hornets, requirió que James Harden batiera el récord anotador de la franquicia con 55 puntos.

Un día después La Barba se quedó en 19 puntos, con una pobre estadística de 5-16 en tiros de campo, mientras Leonard aportó 20 tantos en 26 minutos en pista.

Donovan Mitchell comandó el ataque de Cleveland con 37 puntos.