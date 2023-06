Los Miami Heat vencen de visita a Denver y empatan a 1 las finales de la NBA

Sobreviviendo a un agónico final, los Miami Heat vencieron este domingo 111-108 de visita a los Denver Nuggets y empataron a un triunfo por bando las Finales de la NBA.

El equipo de Jimmy Butler (21 puntos y 9 asistencias) y Bam Adebayo (21 puntos y 9 rebotes) logró un valioso triunfo en la cancha de los favoritos Nuggets y ahora hospedará los dos siguientes partidos de la serie, comenzando por el tercer juego el miércoles.

Los 41 puntos y 11 rebotes del serbio Nikola Jokic no fueron suficientes para los locales, que tuvieron una última opción para empatar, pero Jamal Murray erró un triple a un segundo del final.

El Heat tenía como objetivo nivelar la serie en la que muchos pensaron que Denver mantendría su hegemonía con un 2-0, pero el conjunto de Florida salió decidido y muy certero en sus disparos con 17 de sus 35 intentos de triples anotados.

Miami ingresó a los playoffs como el octavo sembrado en la Conferencia Este, comenzando así cada serie como visitante.

Una vez más, los Nuggets deben agradecer al serbio Nikola Jokic, pero en esta jornada no pudieron sacar provecho de sus 41 puntos.

Jokic venía de registrar su noveno triple-doble de los playoffs, y sexto en sus últimos siete juegos, luego de acumular 27 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes en el primer partido de las Finales.

El Heat tuvo una excelente labor con los libres, con 18 encestes en 20 oportunidades.

El impulso fue colectivo para Miami, donde Butler también estuvo inmenso con 21 puntos y 9 asistencias para tomar más responsabilidad en el último cuarto, luego de que Adebayo volviera a ser ejemplar con 21 tantos y nueve rebotes.

"Sabemos que tenemos que hacerlo en el lado defensivo", señaló después del juego Adebayo. "Eso es lo más importante para nosotros. Tenemos que hacerlo porque sabemos que podemos anotar, los cinco jugadores en los que creemos. Así que lo más importante para nosotros fue defender".

Miami que superó dos juegos de play-in y está tratando de convertirse en el primer equipo sembrado octavo en ganar el título. "Destruimos uno en su cancha local, así que es hora de volver a la 305", dijo Adebayo haciendo referencia al código de área de Miami.

- "Eso es una final" -

Por su parte, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, criticó la falta de esfuerzo de su equipo. "Estas son las Finales de la NBA, estamos hablando de esfuerzo, esa es una gran preocupación para mí", subrayó Malone.

"Esta noche, (el resultado con) la alineación titular para iniciar el juego, fue 10-2 Miami. (Al) inicio del tercer cuarto, anotaron 11 puntos en dos minutos y 10 segundos. "Teníamos muchachos que simplemente se compadecían de sí mismos por no hacer tiros o pensaban que podían encenderlo o apagarlo, esta no es la pretemporada, esta no es la temporada regular. "Estas son las Finales de la NBA. Eso para mí es muy, muy desconcertante, decepcionante", criticó.

Más agresividad, más habilidad y mejor defensa también fueron clave para encaminar la victoria de Miami.

Porque si los jugadores de Erik Spolestra no pudieron evitar que Jokic fuera arrollador, concentraron mucho esfuerzo en limitar el impacto de sus compañeros.

"Eso es una final", afirmó el técnico de Miami. "Sabíamos que teníamos que hacer algo defensivamente. Esto es lo más importante para nosotros, porque también sabíamos que podíamos marcar, confiamos en nuestros jugadores".

Otros destacados del Heat fueron Gabe Vincent con 23 puntos, Max Strus con 14 y Duncan Robinson con 10.

Jokic tuvo una actuación monstruosa al lograr un enceste con 36 segundos para el final que acercó a los Nuggets a solo tres tantos.

Denver eligió no cometer faltas en la siguiente posesión de Miami. Butler falló un triple, y con la oportunidad de empatar, Murray también falló un triple sobre la bocina.

Butler hizo un tiro a distancia con 4:56 restantes en el primer cuarto para ampliar la ventaja de Miami a 21-10, empatando la segunda ventaja más grande de cualquier oponente había construido en Denver hasta ahora en estos playoffs.

En un instante esa ventaja desapareció y los Nuggets superaron a Miami 32-11 en los siguientes nueve minutos, convirtiendo el déficit de dos dígitos en una ventaja de dos figuras gracias a una andanada de triples.

El Heat logró después cerrar la brecha a 57-51 en la mitad, pero cualquier buena sensación que tuvo Miami después de los primeros minutos se había ido.

A partir de ahí, la lucha estaba en marcha. Miami no dejó escapar a Denver, luego encontró la manera de seguir controlando en el último parcial.