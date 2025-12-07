Los momentos decisivos en el camino de Norris hacia el título de F1

El británico Lando Norris, coronado este domingo en Abu Dabi nuevo campeón del Mundo de Fórmula 1, logra a sus 26 años el primer título de su carrera, al término de una temporada con altibajos y pese a la oposición de Max Verstappen y de Oscar Piastri.

. Australia, primer GP y primera victoria

Las cosas empezaron bien en marzo para el piloto de McLaren, con una pole y una victoria en el primer GP de la temporada en Australia, fuertemente impactado por la lluvia.

El británico no se dejó sorprender, ni por la presión, ni por la lluvia, ni por el neerlandés Max Verstappen, que se le acercó al final de la carrera. Lógicamente, Norris salió como líder del campeonato del primer fin de semana.

. La "emocionante" pole en Mónaco, seguida de victoria

Con la temporada ya lanzada, Norris atravesó problemas al volante de un MCL39 que en ocasiones considera difícil de pilotar al máximo.

A finales de mayo pasó a la segunda posición de la general, superado por su compañero australiano Oscar Piastri, quien se impuso en cuatro de los primeros siete GP. En Mónaco, octava prueba del año, Norris se impuso y se acercó a tres puntos de Piastri.

El día antes, el inglés había firmado el nuevo récord de la vuelta del legendario circuito Rocher, haciéndose con la pole.

Esta segunda pole de la temporada "importaba" mucho para Norris, quien "emocionado" dijo haber "reencontrado el ritmo en clasificación, algo que siempre había tenido", explicó.

"Me demostré a mí mismo que todavía era capaz", insistió en el canal YouTube Quadcast.

. El toque entre los McLaren de Canadá

Mientras luchaban por la cuarta posición del Gran Premio de Canadá a mediados de junio, Norris buscó un adelantamiento arriesgado a su compañero Piastri en las últimas vueltas, pero terminó contra el muro luego de haber tocado la parte trasera del monoplaza de su compañero.

"Fue estúpido", reconoció tras ese "error de juicio, sin mala intención".

Como consecuencia, Norris vio como Piastri le sacaba 12 puntos hasta alcanzar la ventaja de 22 unidades.

. Vencedor en casa

Imperial en su país, Norris ganó a principios de julio su primer Gran Premio de Gran Bretaña, la cuarta victoria de la temporada, que le permitió acercarse a nueve puntos de Piastri, que seguía líder del campeonato.

. Ocasión perdida en Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán, a mediados de septiembre, fue el inicio de la caída en picado de Oscar Piastri, que en las calles de Bakú abandonó por primera vez desde 2023. Norris, que también tuvo un fin de semana complicado, no aprovechó el mal fin de semana de su compañero en la clasificación general.

Piastri terminó contra el muro en la clasificación el sábado, mientras que Norris tan solo logró el séptimo puesto. El domingo, el australiano volvió a tocar el muro y abandonar en el GP, mientras que Norris solo pudo terminar séptimo.

Así, el británico abandonó Bakú todavía 25 puntos por detrás de su compañero, el equivalente a una victoria de Gran Premio, mientras que el ogro neerlandés Max Verstappen, vencedor de la prueba, inició su remontada en la clasificación general.

. El inicio de la remontada en Brasil

En México, a finales de octubre, Norris puso fin a una sequía de casi tres meses sin victoria, con un triunfo que le permitió arrebatar a Piastri la primera posición del campeonato del mundo, con solo un punto de ventaja.

Dos semanas después, en Brasil, el británico se impuso en la carrera esprint y en el Gran Premio, poniendo tierra de por medio respecto a su compañero.

. Las Vegas y Catar, dos errores que pudieron salir caros

Segundo por detrás de Verstappen al término del GP de Las Vegas, antepenúltima prueba del campeonato, Norris creía haber dado un golpe casi definitivo en el camino por asegurar su primer título mundial, pero tanto su monoplaza como el de su compañero fueron desclasificados debido a ser considerados "no conformes", perdiendo 18 puntos.

Su ventaja, a falta de solo dos carreras, seguía siendo amplia, con 24 puntos de ventaja sobre Piastri, también desclasificado en Las Vegas, y sobre Verstappen.

McLaren repitió error en Catar una semana más tarde, con una mala estrategia que dejó a Norris fuera de podio y con solo 12 segundos de ventaja sobre Verstappen.

. Al fin el título

Norris llegó al último Gran Premio en Abu Dabi con la necesidad de acabar en el podio para conquistar la corona sin fijarse en sus rivales.

Relegado a la tercera plaza antes de la primera vuelta, por detrás de Verstappen y Piastri, Norris dio muestras de su calidad como piloto tras la primera parada en boxes, cuando regresó a la pista en la novena plaza y tuvo que remontar hasta acabar en el podio.

Sus lágrimas al hablar con su equipo por radio luego de cruzar la meta fueron el ejemplo de la presión que había tenido que soportar el piloto británico.