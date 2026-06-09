Los organizadores de los JJOO de 2030 piden que el skimo siga en el programa

El Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes franceses 2030 pidió al Comité Olímpico Internacional (COI) que mantenga en el programa el esquí de montaña (skimo), reforzándolo incluso con más pruebas que en la edición de 2026.

En un comunicado emitido el martes, los responsables del evento francés indican que "oficialmente se ha transmitido al Comité Olímpico Internacional la propuesta de integrar el esquí de montaña en el programa de los Juegos Olímpicos de 2030".

Es el único deporte adicional que los organizadores de Alpes franceses 2030 presentan como propuesta.

"Junto al esprint y el relevo mixto, ya presentes en los Juegos de Milán-Cortina 2026, Alpes 2030 propone que se añadan más pruebas para presentar la disciplina en toda su riqueza y diversidad", subrayó.

Esta propuesta debe ser examinada por el Comité Ejecutivo del COI. Si es aceptada, debe ser sometida a votación en la sesión del COI del 24 y el 25 de junio en Lausana, donde se espera también que se apruebe el mapa de las sedes de competición para el conjunto de esos Juegos Olímpicos.

El esquí de montaña, también conocido como esquí alpinismo, hizo su debut olímpico este año en Milán-Cortina, en la ciudad de Bormio (Italia), y Francia es una de las grandes potencias de esa disciplina: se llevó el oro en el relevo mixto con Emily Harrop y Thibault Anselmet, que en el esprint individual se colgaron plata y bronce, respectivamente.

Este deporte dio también las únicas alegrías a España en Milán-Cortina 2026, con un oro para Oriol Cardona en el esprint individual, el primer título olímpico de invierno del país desde el logrado por esquiador Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972.

Cardona se colgó además un bronce en el relevo mixto junto a Ana Alonso, que fue igualmente bronce en el esprint individual femenino.