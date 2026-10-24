Los pilotos de MotoGP quieren garantías de seguridad para ir a Catar, según la prensa

La veintena de pilotos de MotoGP quiere tener garantías de seguridad por escrito para viajar a principios de noviembre a Catar para el Gran Premio previsto en el emirato, publicó este viernes la web especializada Motorsport.com.

La prueba de MotoGP de Catar, que se celebrará en el circuito de Lusail, debía disputarse en abril pero fue aplazada al fin de semana del 6 al 8 de noviembre debido a la guerra que estalló en Oriente Medio a finales de febrero.

Estados Unidos e Israel atacaron entonces Irán, que respondió con impactos militares en varios países del Golfo, lo que motivó ese aplazamiento de la carrera de Catar.

Según Motorsport.com, un medio presente este fin de semana en Australia para cubrir el Gran Premio en el circuito de Phillip Island, varios pilotos se reunieron el jueves y el viernes en ese recinto para abordar la cuestión.

Esos encuentros se produjeron después de conversaciones a través de su grupo de WhatsApp durante el Gran Premio de Indonesia de hace dos semanas.

El objetivo de las charlas es abordar la necesidad de solicitar a los organizadores de MotoGP garantías de seguridad por escrito antes de aceptar el viaje a Catar.

En Indonesia, tres cuartas partes de la veintena de pilotos se manifestó en contra de ese desplazamiento a suelo catarí, según Motorsport.com.

Una portavoz de MotoGP no respondió a consultas de la AFP sobre el tema este viernes en Australia.

Oficialmente, Catar sigue en el calendario del Mundial de MotoGP, después de Malasia y antes de que la temporada termine en Portugal y España.

Otras competiciones de motor se han visto afectadas por el conflicto en Oriente Medio e incluso persisten dudas sobre la disputa del próximo Rally Dakar, previsto en enero en Arabia Saudita.

La Fórmula 1 anuló los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin en abril.

A principios de octubre recuperó el Gran Premio de Baréin, pero deslocalizándolo al circuito de Sepang, en Malasia.