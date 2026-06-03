Los planes para la NBA Europa siguen "según lo previsto", dice el comisionado Silver

Los planes de la NBA para lanzar una nueva liga en Europa en 2027 avanzan "muy conforme al calendario", dijo este miércoles el comisionado Adam Silver antes del inicio de las Finales entre los Spurs y los Knicks.

El proyecto, apuntó Silver, ha despertado un "interés récord" entre posibles inversores.

"Vamos muy conforme al calendario", dijo el comisionado en su habitual conferencia de prensa previa al primer partido de las Finales.

"Nuestra esperanza y expectativa es que la liga se ponga en marcha en la temporada 27-28 en Europa", afirmó. "El plazo para las ofertas finales de las franquicias vence a finales de junio. Hemos visto un interés sin precedentes y estamos muy entusiasmados con la oportunidad que se está gestando y con seguir trabajando de cerca con FIBA".

En febrero, el comisionado adjunto Mark Tatum dijo que la competición propuesta, que ha generado tensión con la Euroliga, contaría con 12 franquicias con plaza permanente y otros cuatro equipos por clasificación.

Entre las ciudades con las que aspiran a contar están París, Londres, Berlín, Madrid, Barcelona, Milán, Roma, Atenas y Estambul.

"La estructura ya está definida", dijo Silver. "Con la Euroliga las conversaciones continúan. Esperamos poder encontrar la manera de integrar estas operaciones con la Euroliga, pero avanzaremos en cualquier caso".

Al mismo tiempo, la NBA sigue evaluando una expansión propia con dos nuevos equipos, posiblemente en Seattle y Las Vegas.

"No es un hecho consumado que vayamos a expandirnos en una ciudad o en ambas", dijo Silver. "Pero lo que les hemos dicho a todas las partes interesadas es que nuestra junta tomará una decisión antes de que termine este año".

Un tema mucho más polémico es la investigación en curso sobre las relaciones de Los Angeles Clippers con la empresa "Aspiration", ahora en quiebra, para determinar si el contrato de 28 millones de dólares de promoción que la compañía entregó a su estrella Kawhi Leonard fue un medio de eludir el tope salarial.

La NBA puso en marcha una investigación independiente el año pasado y Silver dijo que aún aguarda las conclusiones del bufete de abogados contratado.

"No podemos estar investigando para siempre", dijo Silver. "En algún momento tenemos que darla por concluida. Pero, al mismo tiempo, lo más importante es que lo hagamos bien".