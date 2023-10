Los Pumas a igualar su mejor resultado y vengarse de Inglaterra

"Terminar lo más alto que podamos". El seleccionador de Argentina Michael Cheika resumió el miércoles el objetivo de los Pumas antes de su último partido del Mundial de rugby contra Inglaterra por el tercer puesto: igualar el mejor resultado del equipo sudamericano y, de paso, vengar la derrota en el debut contra la Rosa.

Casi 50 días después de verse las caras en Marsella en lo que fue le partido inaugural para ambos equipos, con derrota para los Pumas por 27-10, ingleses y argentinos volverán a enfrentarse en el Stade de France de la capital parisina (19h00 GMT) con el tercer puesto en juego.

En la ciudad portuaria del sur de Francia, los Pumas no supieron jugarles a los ingleses, rápidamente reducidos a 14, pero liderados magistralmente por el apertura George Ford, autor de todos los puntos de su equipo, incluidos tres drops en la primera parte.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces, de un lado y de otro. La Rosa, con un plan de juego tan rudimentario como eficaz, estuvo muy cerca de dar la sorpresa y meterse en la final del sábado, aunque acabó cayendo por un solo punto contra Sudáfrica (16-15), vigente campeón mundial, con un penal anotado por Handré Pollard sobre la bocina.

- ¿Despedida de Cheika? -

Los Pumas también han ido mejorando semana a semana a medida que avanzaba el torneo, superando en cuartos a Gales para meterse por tercera vez en semifinales, aunque como en las dos primeras, ese fue su límite y perdieron claramente frente a los All Blacks (44-6).

"Esperamos que jueguen un partido más abierto, con (Marcus) Smith de 15, el hooker (Theo) Dan que es buen jugador con la pelota en mano. Necesitamos estar listos para su juego y también como utilicen el juego con el pie. Se va a correr mucho", predijo el entrenador australiano de los Pumas, en el que podría ser su último encuentro como seleccionador.

"No tengo idea de si es mi último partido y no lo pienso. Tenemos un equipo de jugadores, entrenadores y con la UAR (federación argentina) tenemos muy buena relación. Solo hablamos del partido, no de sentimientos. El foco está en el partido y en ver cómo terminamos mejor en esta Copa del Mundo", insistió en la previa Cheika, cuyo contrato acaba después del torneo y todavía no se sabe si renovará o no.

Para alcanzar el bronce y repetir la mejor actuación de los Pumas en un Mundial (en 2007, también en Francia), Cheika introducirá tres cambios con respecto a la semifinal: el experimentado Tomás Cubelli volverá a llevar la manija y el tercera línea Pedro Rubiolo y el centro Jerónimo de la Fuente entrarán por Tomás Lavanini y Santiago Chocobares.

- Preparar el futuro -

Por lo que hay en juego y porque seguramente será el adiós de algunos veteranos, el capitán Julián Montoya da mucha importancia al encuentro: "Es el partido más importante del año, tercer y cuarto puesto con esta camiseta y último partido de este grupo porque es casi imposible que se repita el mismo plantel".

Un aire de despedida que también se da en Inglaterra, donde su seleccionador Steve Borthwick presentará un equipo con muchos jóvenes para comenzar a preparar el futuro: Marcus Smith (24 años), Freddie Stewart y Theo Dan (22), Henry Arundell (20)

El partido contra los Pumas "nos da la gran oportunidad de acabar el torneo con una nota positiva y de seguir construyendo de cara al futuro", declaró Borthwick.

El que no estará, al menos de inicio, será el verdugo de los Pumas en Marsella, George Ford, ya que su puesto lo ocupará el capitán inglés Owen Farrell, ausente en el primer partido por sanción.