Los Pumas debutarán contra Escocia en el nuevo Campeonato de Naciones de rugby

El Campeonato de Naciones, el nuevo torneo que reunirá a los doce mejores equipos del mundo, comenzará para Los Pumas con un duelo contra Escocia, desveló este lunes la federación internacional World Rugby.

Esta nueva competición, que se disputará cada dos años con los equipos europeos del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Irlanda, Gales, Italia y Escocia), los cuatro del Championship (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) y dos invitados (Fiyi y Japón en la primera edición), sustituirá a los partidos internacionales que se disputaban hasta ahora en julio y noviembre.

Cada equipo del norte (los europeos) se enfrentará a los seis del sur y viceversa para establecer una clasificación por conferencias (Norte y Sur).

El torneo acabará con un fin de semana de finales (del 27 al 29 de noviembre), entre ellas la que determinará el primer campeón, entre los dos equipos que hayan ganado cada conferencia.

Los Pumas debutarán el 4 de julio de 2026 contra Escocia, equipo al que ya derrotó el domingo por 33-24 en Murrayfield.

En las jornadas siguientes jugará contra Gales e Inglaterra en julio y frente a Irlanda, Italia y Francia en noviembre del próximo año.

Este Campeonato de Naciones representa "un momento decisivo para el rugby", destacaron los organizadores.

"Tiene el poder de redefinir el futuro del rugby", añadió Tom Harrison, patrón de Six Nations Rugby, organizadora del tradicional Seis Naciones europeo.

Los promotores destacan la asociación de las dos principales organizaciones (Six Nations Rugby y SANZAAR) para "hacer crecer este deporte", desafiando la tradición para crear un torneo "global".

El patrón de SANZAAR, Brendan Morris, lo definió como "un momento histórico" para el rugby.

- Calendario del Campeonato de Naciones de Rugby:

. 1ª jornada (4 de julio):

Nueva Zelanda - Francia

Australia - Irlanda

Sudáfrica - Inglaterra

Japón - Italia

Argentina - Escocia

Fiyi - Gales

. 2ª jornada (11 de julio):

Australia - Francia

Nueva Zelanda - Italia

Sudáfrica - Escocia

Fiyi - Inglaterra

Japón - Irlanda

Argentina - Gales

. 3ª jornada (18 de julio):

Japón - Francia

Nueva Zelanda - Irlanda

Australia - Italia

Sudáfrica - Gales

Argentina - Inglaterra

Fiyi - Escocia

. 4ª jornada (6 al 8 de noviembre):

Francia - Fiyi

Inglaterra - Australia

Italia - Sudáfrica

Escocia - Nueva Zelanda

Irlanda - Argentina

Gales - Japón

. 5ª jornada (13 al 15 de noviembre):

Francia - Sudáfrica

Italia - Argentina

Gales - Nueva Zelanda

Inglaterra - Japón

rlanda - Fiyi

Escocia - Australia

. 6ª jornada (21 de noviembre):

Francia - Argentina

Inglaterra - Nueva Zelanda

Irlanda - Sudáfrica

Gales - Australia

Escocia - Japón

Italia - Fiyi

. Finales, en Londres:

27 de noviembre: 6º Norte - 6º Sur, 3º Norte - 3º Sur 28 de noviembre: 5º Norte - 5º Sur, 2º Norte - 2º Sur 29 de noviembre: 4º Norte - 4º Sur, 1º Norte - 1º Sur (FINAL)