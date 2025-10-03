Los Pumas pisan la catedral del rugby con ánimo de revancha ante Sudáfrica

Retar a la campeona del mundo Sudáfrica en la catedral del rugby. Argentina cierra su participación en el Championship sin opciones de título pero con una cita espectacular, el sábado en Twickenham (Londres), con ánimo de revancha ante unos Springboks que acarician el trofeo.

Argentina sufrió un duro correctivo (67-30) en su visita a Sudáfrica, el pasado sábado en Durban, en una penúltima jornada del Rugby Championship en la que la campeona mundial dio un gran paso para revalidar su título.

Los Springboks llegan a la última fecha como líderes (15 puntos) con uno de ventaja sobre Nueva Zelanda (14), que el sábado venció 33-24 a Australia (tercera con 11) en el Eden Park de Auckland. Cierra Argentina con 9 unidades.

- Siete cambios -

Además de la paliza y de dejarse sus opciones de pelear por el título en Durban -tras haber ganado dos de los tres primeros partidos-, Argentina sufrió la baja de Gonzalo 'Gonchi' García, retirado en camilla.

En el encuentro de este sábado a las 13H00 GMT en Twickenham, le sustituirá el medio scrum Simón Benítez Cruz, por segunda vez titular en un Test, anunció el jueves el seleccionador Felipe Contepomi.

Será uno de los siete cambios en su XV junto con el apertura Gerónimo Prisciantelli, el wing Bautista Delguy, el centro Justo Piccardo, la pareja en segunda línea que formarán Pedro Rubiolo y Guido Petti, así como Santiago Grondona en el puesto de número 8.

"No es como si hubiéramos llamado a jugadores solo para esta semana. Hablamos de jugadores que han estado siempre con nosotros. Nuestra sensación es que están preparados para asumir este desafío, mental, física y técnicamente", explicó Contepomi.

El partido se juega en la capital inglesa ya que la UAR (federación argentina) busca aprovechar la gran población sudamericana en Londres y alrededores, con un estadio con capacidad para 82.000 personas.

En el momento de comenzar su duelo contra los Pumas, el equipo sudafricano, dirigido por Rassie Erasmus conocerá la misión que tiene por delante para ganar la competición porque Nueva Zelanda y Australia juegan antes en Perth (09h45 GMT).

Los All Blacks intentarán disipar las dudas. Derrotados en Argentina por primera vez, en la segunda jornada (29-23), también sufrieron contra los Springboks el peor fracaso de su historia (43-10) y se mostraron frágiles en el primer enfrentamiento contra Australia, logrando sin embargo su décima victoria consecutiva contra este rival.

"Hemos hablado de nuestra regularidad, uno de nuestros objetivos es mantenerla", declaró el seleccionador Scott Robertson el jueves.

"Motivarse para cada partido, sin importar contra quién juguemos ni dónde juguemos", continuó el técnico, que contará con el regreso de su capitán Scott Barrett.

- "Resultado engañoso" -

En caso de empate en la clasificación, Sudáfrica dispone de una ventaja adicional con una diferencia entre puntos anotados y recibidos mucho más favorable (+55) que Nueva Zelanda (-6) y Australia (+1) antes de esta última jornada.

Esto es gracias especialmente a sus dos últimos amplios triunfos contra Nueva Zelanda (43-10) y Argentina.

"Pienso que el resultado final es un poco engañoso. En el minuto 65 aún era un partido muy ajustado", recordó Erasmus sobre el partido contra Argentina.

En caso de levantar el trofeo, será la primera vez que Sudáfrica logra ganar la competición dos veces seguidas desde su creación en 1996.

"Para nosotros, el objetivo es centrarnos en lo que debemos hacer, probablemente será un poco estresante porque debemos ganar este partido para conquistar el Rugby Championship", explicó.