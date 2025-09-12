Los Pumas quieren una revancha en Sídney ante Australia en el Championship

Tras la cruel derrota 28-24 de la semana pasada desaprovechando una ventaja de 14 puntos, los Pumas tendrán una rápida revancha ante Australia, este sábado (04h00 GMT) en Sídney en la cuarta jornada del Rugby Championship, mientras que Nueva Zelanda recibe a Sudáfrica en Wellington.

El try en el minuto 85 del pilar Angus Bell hundió a los Pumas en Townsville el pasado sábado, pero el seleccionador argentino Felipe Contepomi avisó de que lo superaron rápidamente.

"Tratamos siempre de reiniciar a cero al inicio de la semana, sin importar el resultado anterior," dijo.

Una motivación adicional para Argentina es el 50º test match del veterano hooker Julián Montoya como capitán.

Contepomi sorprendió al anunciar a Joaquín Oviedo en su tercera línea, enviando a Pablo Matera al banco en uno de sus tres cambios en la alineación titular.

El entrenador de los Wallabies, Joe Schmidt, dará a Tane Edmed su primera titularidad en un test en lugar del lesionado Tom Lynagh.

Schmidt dijo que el jugador de 25 años ya ha demostrado que está a un nivel de test después de entrar pronto desde el banco en la derrota del mes pasado contra los Springboks en Ciudad del Cabo.

"Tane estuvo increíble en ese partido. Para una línea trasera improvisada, creo que se adaptó muy bien. Eso probablemente contribuyó un poco a su confianza," dijo Schmidt.

"Queríamos darle más confianza y más tiempo para familiarizarse con liderar al equipo en una posición clave como la número 10".

- Nueva Zelanda defiende liderato -

También el sábado, los Springboks, sacudidos por su derrota 24-17 ante Nueva Zelanda la semana pasada, tendrán siete cambios en su alineación titular en un nuevo duelo ante los All Blacks, esta vez en Wellington.

No estarán en la línea trasera Willie le Roux, Jesse Kriel, Damien de Allende y Handre Pollard. El seleccionador Rassie Erasmus recurre a un grupo más dinámico, liderado por el armador de 23 años Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Damian Willemse y Canan Moodie se combinan en un centro inesperado mientras que el wing Ethan Hooker hará su debut como titular.

Algunos analistas han calificado estos movimientos como una estrategia de alto riesgo y posible alta recompensa de Erasmus a dos años de la próxima Copa del Mundo, en las que los Springboks defenderán el título logrado en Francia en 2023.

"Creo que estuvimos realmente mal la semana pasada, pero tampoco pienso que ellos estuvieron sobresalientes", dijo Erasmus sobre los All Blacks.

"Fue un partido lleno de errores. Hubo una gran intensidad y eso es lo que necesitas, pero no pienso que ninguno de los dos equipos jugara realmente bien. Ellos fueron mejores que nosotros, esa es la conclusión", añadió.

Sudáfrica recuperará el primer puesto del ranking mundial si gana.

-- Programa de la cuarta jornada del Rugby Championship:

(04h00 GMT) Australia - Argentina, en Sídney

(07h05 GMT) Nueva Zelanda - Sudáfrica, en Wellington

- Clasificación:

J G E P TF TC PB Pts

Nueva Zelanda 3 2 0 1 88 70 2 10

Australia 3 2 0 1 88 76 1 9

Sudáfrica 3 1 0 2 69 84 1 5

Argentina 3 1 0 2 77 92 1 5