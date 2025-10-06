Los resultados de la jornada del Masters 1000 de Shanghái

Resultados de la jornada del domingo en el torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái.

. Individual masculino - 3ª ronda:

Gabriel Diallo (CAN/N.31) derrotó a David Goffin (BEL) 3-0 y abandono

Zizou Bergs (BEL) a Francisco Cerúndolo (ARG/N.19) 7-6 (7/1), 6-3

Jaume Munar (ESP) a Yoshihito Nishioka (JPN) 6-4, 5-7, 6-1

Novak Djokovic (SRB/N.4) a Yannick Hanfmann (GER) 4-6, 7-5, 6-3

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/N.32) a Taylor Fritz (USA/N.5) 6-4, 7-5

Holger Rune (DEN/N.10) a Ugo Humbert (FRA/N.21) 6-4, 6-4

Valentin Vacherot (MON) a Tomás Machac (CZE/N.20) 6-0, 3-1 y abandono

Tallon Griekspoor (NED/N.27) a Jannik Sinner (ITA/N.2) 6-7 (3/7), 7-5, 3-2 y abandono

./bds/dam