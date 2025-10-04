Los resultados de la jornada del Masters 1000 de Shanghái

Resultados de la jornada del torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái.

. Individual masculino - 2ª ronda:

Kamil Majchrzak (POL) derrotó a Brandon Nakashima (USA/N.29) 6-4, 6-0

Alex De Miñaur (AUS/N.7) a Camilo Ugo Carabelli(ARG) 6-4, 6-2

Alexander Zverev (GER/N.3) a Valentin Royer (FRA) 6-4, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Alex Michelsen (USA/N.28) 6-3, 6-4

Denis Shapovalov (CAN/N.23) a Christopher O'Connell (AUS) 6-3, 6-2

Jirí Lehecka (CZE/N.15) a Quentin Halys (FRA) 6-4, 7-5

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 6-3

Jesper de Jong (NED) a Jakub Mensík (CZE/N.17) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.8) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-0

Yoshihito Nishioka (JPN) a Andrey Rublev (RUS/N.13) 2-6, 6-1, 6-4

